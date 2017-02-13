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    Антон Шипулин: «Не могу гарантировать, что продолжу выступать после Пхенчхана-2018»

    Теги сборная России Антон Шипулин Пхенчхан-2018 ЧМ-2017

    Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что готов бороться за медали в оставшихся гонках чемпионата мира в Хохфильцене.

    «Прошлая неделя была не совсем удачной. Особенно спринтерская гонка у меня вышла совсем плохо.

    У нас впереди еще одна неделя. Хочется верить в удачные дни. Во время индивидуальной гонки, эстафеты и масс-старта буду бороться до конца. Надеюсь, удача улыбнется мне», – сказал Шипулин.

    Также олимпийский чемпион Сочи-2014 отметил, что может завершить выступления после Пхенчахана-2018

    «Не могу гарантировать, что продолжу выступать после Олимпийских игр-2018», – добавил российский биатлонист.

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