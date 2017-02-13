Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что готов бороться за медали в оставшихся гонках чемпионата мира в Хохфильцене.

«Прошлая неделя была не совсем удачной. Особенно спринтерская гонка у меня вышла совсем плохо.

У нас впереди еще одна неделя. Хочется верить в удачные дни. Во время индивидуальной гонки, эстафеты и масс-старта буду бороться до конца. Надеюсь, удача улыбнется мне», – сказал Шипулин.

Также олимпийский чемпион Сочи-2014 отметил, что может завершить выступления после Пхенчахана-2018

«Не могу гарантировать, что продолжу выступать после Олимпийских игр-2018», – добавил российский биатлонист.