Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление Антона Шипулина на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Так долго мы ждем золотой медали Шипулина… Она явно у него может быть. И обратите внимание, из года в год он, как наши футболисты, говорит почти одно и то же: «Вот тут ошибка… Вот тут я поторопился…». Антон! Если бы тебе был 21 год, то так можно было говорить. Но ты же уже не мальчик. Каждый раз одни и те же ошибки.

В смешанной эстафете он попробовал обойти Фуркада по внешнему виражу. Это безграмотность с его стороны, и далеко не первая! Внутренний вираж короче, свобода, 10 метров, а он лезет слева, по внешнему радиусу… Два движения не хватило всего-навсего. Такие ошибки допускать нельзя. Антону пора просто сказать: «Да, не получилось» Все. А не оправдываться. Задолжал ты золото, задолжал!» — рассказал Тихонов.