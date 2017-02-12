На стадион в Питере пустили людей, Фуркад и Шипулин проиграли и другие новости

1. На стадионе в Петербурге состоялось тестовое мероприятие, куда пустили людей. Куратор стройки Албин рассказал, что на устранение вибрации поля понадобится 120 млн рублей.

2. Мартен Фуркад стал 3-м, Антон Шипулин – 21-м в спринте на ЧМ. Выиграл Долль.

3. Кирилл Капризов забил первую в карьере шайбу за сборную России в матче со шведами. А потом еще две – и Россия победила.

4. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в главном английском матче дня. Все результаты – здесь.

5. «Барселона» разгромила «Алавес», а «Реал» обыграл «Осасуну» в матчах испанской примеры.

6. Амир Натхо подписал контракт с московским «Локомотивом».

7. «Ак Барс» рекомендовал фанатам не ехать в Уфу на матч с «Салаватом». Проблема в буйных болельщиках – и не только.

8. Журнал FourFourTwo признал Криштиану Роналду лучшим легионером в истории АПЛ. Анри и Кантона – в тройке, но есть и Аршавин.

9. Бывший зенитовец Шейдаев, взявший азербайджанское гражданство, пошел на понижение в словацкую «Жилину».

10. Проворов забросил 5-ю шайбу в сезоне, Бобровский вернул лидерство по победам среди вратарей. Другие результаты – здесь.

11. В НБА «Оклахома» проиграла «Голден Стэйт», «Кливленд» победил «Денвер». Остальные результаты – здесь.

Цитата. «Решили с Фуркадом помириться и возобновить нормальные отношения». Антон Шипулин подтвердил мир.