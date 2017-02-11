«Ак Барс» рекомендовал болельщикам не ехать в Уфу на матч с «Салаватом»

Руководство «Ак Барса» отказалось от организации выезда болельщиков команды на матч с .

Татарстанский клуб рекомендовал фанатам не ехать в Уфу в составе неорганизованных групп.

Позиция обусловлена двумя факторами, а именно инцидентом, случившемся на последней встрече команд в Казани, когда избили болельщика «Салавата», и информацией, что 14 февраля фанаты футбольной «Уфы», у которых не сложились отношения с поклонниками «Рубина», намерены встретить казанских болельщиков.