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    «Ак Барс» рекомендовал болельщикам не ехать в Уфу на матч с «Салаватом»

    Теги Рубин Ак Барс Салават Юлаев болельщики Премьер-лига Россия КХЛ Уфа

    Руководство «Ак Барса» отказалось от организации выезда болельщиков команды на матч с «Салаватом Юлаевым».

    Татарстанский клуб рекомендовал фанатам не ехать в Уфу в составе неорганизованных групп.

    Позиция «Ак Барса» обусловлена двумя факторами, а именно инцидентом, случившемся на последней встрече команд в Казани, когда избили болельщика «Салавата», и информацией, что 14 февраля фанаты футбольной «Уфы», у которых не сложились отношения с поклонниками «Рубина», намерены встретить казанских болельщиков.

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