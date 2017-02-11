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    Чемпионат Испании. «Алавес» примет «Барселону», «Осасуна» – «Реал» и другие матчи

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    В 22-м туре чемпионата Испании «Алавес» примет «Барселону», «Осасуна» – «Реал», «Атлетико» сыграет с «Сельтой».

    Чемпионат Испании

    22-й тур

    Бетис – Валенсия
    Дата проведения
    11 февраля, 15.00, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика
    Алавес – Барселона
    Дата проведения
    11 февраля, 18.15, «Мендисорроса»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Атлетик – Депортиво
    Дата проведения
    11 февраля, 20.30, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Осасуна – Реал Мадрид
    Дата проведения
    11 февраля, 22.45, «Эль-Садар»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Вильярреал – Малага
    Дата проведения
    12 февраля, 14.00, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    Леганес – Спортинг Хихон
    Дата проведения
    12 февраля, 18.15, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Лас-Пальмас – Севилья
    Дата проведения
    12 февраля, 20.30, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетико – Сельта
    Дата проведения
    12 февраля, 22.45, «Висенте Кальдерон»
    превью матча онлайн статистика
    Эйбар – Гранада
    Дата проведения
    13 февраля, 22.45, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Эспаньол – Реал Сосьедад 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    10 февраля, 22.45, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 26 Вела, 1:1 – 35 Перес, 1:2 – 61 Ильярраменди.
    ЭспаньолЛопес, Марк Наварро, Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Перес (Васкес, 83), Хурадо, Хави Фуэго, Рейес, Кайседо (Мелендо, 77), Морено.
    Реал СосьедадРульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса, Вела, Виллиан Жозе (Хуанми, 9), Ойарсабаль (Конча, 90).
    Предупреждения:
    Рейес (30), Перес (78), Вела (85), Сурутуса (90), Рейес (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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