Чемпионат Испании. «Алавес» примет «Барселону», «Осасуна» – «Реал» и другие матчи
В 22-м туре чемпионата Испании «Алавес» примет «Барселону», «Осасуна» – «Реал», «Атлетико» сыграет с «Сельтой».
Чемпионат Испании
22-й тур
- Дата проведения
- 11 февраля, 15.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 11 февраля, 18.15, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 11 февраля, 20.30, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 11 февраля, 22.45, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 12 февраля, 14.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 12 февраля, 18.15, «Бутарке»
- Дата проведения
- 12 февраля, 20.30, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 12 февраля, 22.45, «Висенте Кальдерон»
- Дата проведения
- 13 февраля, 22.45, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 10 февраля, 22.45, «Корнелья Эль Прат»
- Голы:
- 0:1 – 26 Вела, 1:1 – 35 Перес, 1:2 – 61 Ильярраменди.
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Эспаньол –
Лопес, Марк Наварро, Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Перес (Васкес, 83), Хурадо, Хави Фуэго, Рейес, Кайседо (Мелендо, 77), Морено.
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Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса, Вела, Виллиан Жозе (Хуанми, 9), Ойарсабаль (Конча, 90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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