Руководитель стройки стадиона в Петербурге Албин: «Стоимость устранения вибрации поля – около 120 млн рублей»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга и руководитель стройки «Крестовского» Игорь Албин рассказал о финансовой составляющей строительства арены.
«Общая стоимость? Мы примерно ее оценивали, 43 миллиарда рублей.
Сейчас мы считаем стоимость работ по устранению вибрации. Все в пределах сметы стадиона. Дополнительных расходов не потребуется. Стоимость порядка 120 миллионов рублей», – сказал Албин.
Руководитель стройки стадиона в Петербурге Албин: «Вибрация поля устранена»
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