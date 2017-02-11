Руководитель стройки стадиона в Петербурге Албин: «Стоимость устранения вибрации поля – около 120 млн рублей»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга и руководитель стройки «Крестовского» рассказал о финансовой составляющей строительства арены.

«Общая стоимость? Мы примерно ее оценивали, 43 миллиарда рублей.

Сейчас мы считаем стоимость работ по устранению вибрации. Все в пределах сметы стадиона. Дополнительных расходов не потребуется. Стоимость порядка 120 миллионов рублей», – сказал Албин.

Руководитель стройки стадиона в Петербурге Албин: «Вибрация поля устранена»

Кто руководит стройкой стадиона в Петербурге