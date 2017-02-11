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    Руководитель стройки стадиона в Петербурге Албин: «Стоимость устранения вибрации поля – около 120 млн рублей»

    Теги бизнес Крестовский стадионы Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга и руководитель стройки «Крестовского» Игорь Албин рассказал о финансовой составляющей строительства арены.

    «Общая стоимость? Мы примерно ее оценивали, 43 миллиарда рублей.

    Сейчас мы считаем стоимость работ по устранению вибрации. Все в пределах сметы стадиона. Дополнительных расходов не потребуется. Стоимость порядка 120 миллионов рублей», – сказал Албин.

    Руководитель стройки стадиона в Петербурге Албин: «Вибрация поля устранена»

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