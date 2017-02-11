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    Евротур. Шведские игры. Финляндия сыграет с Чехией, Россия против Швеции

    Теги Евротур сборная России результаты сборная Швеции сборная Финляндии сборная Чехии Шведские игры

    В 2-м туре Шведских игр Финляндия встретится с Чехией, а Швеция – с Россией. 

    Евротур

    Шведские игры

    2-й тур

    Финляндия – Чехия
    Дата проведения
    11 февраля, 14.00, «Scandinavium»
    Онлайн матча Видео
    Швеция – Россия
    Дата проведения
    11 февраля, 17.30, «Scandinavium»
    Онлайн матча Видео

    Положение команд: Швеция – 3 (1), Россия – 3 (1), Финляндия – 0 (1), Чехия – 0 (1).

    Евротур: Россия – 18 очков (7 матчей), Чехия – 9 (7), Швеция – 9 (7), Финляндия – 6 (7).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Шведских игр

    Статистика Шведских игр

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