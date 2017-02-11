В 2-м туре Шведских игр Финляндия встретится с Чехией, а Швеция – с Россией.

Евротур

Шведские игры

2-й тур

Положение команд: Швеция – 3 (1), Россия – 3 (1), Финляндия – 0 (1), Чехия – 0 (1).

Евротур: Россия – 18 очков (7 матчей), Чехия – 9 (7), Швеция – 9 (7), Финляндия – 6 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Шведских игр

Статистика Шведских игр