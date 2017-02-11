Евротур. Шведские игры. Финляндия сыграет с Чехией, Россия против Швеции
В 2-м туре Шведских игр Финляндия встретится с Чехией, а Швеция – с Россией.
Евротур
Шведские игры
2-й тур
- Дата проведения
- 11 февраля, 14.00, «Scandinavium»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.30, «Scandinavium»
Положение команд: Швеция – 3 (1), Россия – 3 (1), Финляндия – 0 (1), Чехия – 0 (1).
Евротур: Россия – 18 очков (7 матчей), Чехия – 9 (7), Швеция – 9 (7), Финляндия – 6 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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