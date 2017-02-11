Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в спринте на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене (21-е место), а также рассказал о примирении с французом Мартеном Фуркадом.

«Каждый из нас для себя почерпнул что-то свое в этом конфликте. Мы на протяжении двух дней с ним общались. Я понял его позицию, он понял мою. Мы не пришли к компромиссу, но пришли к тому, что на чемпионате мира нужно соревноваться и не заниматься политикой.

Решили помириться, возобновить нормальные отношения. Приехали на чемпионат прежде всего состязаться, а уж потом разбираться.

Причина промахов? Опять не справился со стрельбой. Все промахи на стойке я видел, сделал очень серьезные ошибки. К сожалению, нельзя вернуть время назад, чтобы их исправить. Не удалось показать хороший результат, я расстроен.

Но не надо опускать руки. Завтра хорошая гонка, хоть и позиция не очень комфортная. Мы видели неоднократно, что есть шансы с далеких мест выбираться на призовые.

Было очень тяжело по сравнению с эстафетой. Не знаю, с чем это связано. Но мне было некомфортно», – сказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».