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    Шейдаев перешел в «Жилину» на правах аренды на полтора года

    Теги Трабзонспор высшая лига Турция высшая лига Словакия Жилина трансферы Рамиль Шейдаев

    Бывший нападающий «Зенита» Рамиль Шейдаев продолжит карьеру в Словакии. Уходя из «Зенита» в 2016-м, Шейдаев сменил российское гражданство на азербайджанское.

    20-летний форвард арендован клубом «Жилина» у «Трабзонспора» до июня 2018 года.

    В нынешнем сезоне в составе «Трабзонспора» он выходил на поле в трех матчах и отметился одним забитым мячом. Турецкий клуб взял Шейдаева по свободному трансферу.

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