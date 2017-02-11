Шейдаев перешел в «Жилину» на правах аренды на полтора года

Бывший нападающий Рамиль Шейдаев продолжит карьеру в Словакии. Уходя из «Зенита» в 2016-м, Шейдаев сменил российское гражданство на азербайджанское.

20-летний форвард арендован клубом «Жилина» у до июня 2018 года.

В нынешнем сезоне в составе «Трабзонспора» он выходил на поле в трех матчах и отметился одним забитым мячом. Турецкий клуб взял Шейдаева по свободному трансферу.