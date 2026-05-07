4.50 – Талалаев получит карточку в игре с «Локомотивом». Он пропустил 7 матчей сезона РПЛ из-за дисквалификаций

«Локомотив» и «Балтика» сыграют в 29-м туре РПЛ.

Клуб из Калининграда идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата, отставая от идущих третьими москвичей на 4 очка.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 4.50 на то, что главный тренер калининградцев Андрей Талалаев получит карточку в воскресной игре. Напомним, он пропустил 7 матчей этого сезона РЛП из-за дисквалификаций.

Матч пройдет 10 мая, начало – в 19:30 мск.