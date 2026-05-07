«Арсенал» проиграл лишь в 2 из 24 последних матчей в ЛЧ – оба раза «ПСЖ». 2.33 – парижане снова победят
«ПСЖ» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги чемпионов.
Лондонский клуб проиграл лишь в 2 из 24 последних матчей в ЛЧ. Оба раза уступили «ПСЖ» (0:1, 1:2) – в полуфинале прошлого сезона Лиги чемпионов.
Букмекеры дают коэффициент 2.33 на то, что парижане снова победят. 1.62 – «Арсенал» не проиграет в основное время.
Финальный матч состоится 30 мая в Будапеште.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Если взглянуть не на счет, а на игру можно увидеть, что там были очень близкие матчи, а Арсенал был не в оптимальном составе в то время. ПСЖ будет не просто
Мало кто смотрит так, возможно
