6 сезонов подряд победителем ЛЧ становился клуб, который вышел в финал в среду. «Арсенал» вышел во вторник
«Арсенал» и «ПСЖ» встретятся в финале Лиги чемпионов.
6 сезонов подряд победителем ЛЧ становился клуб, который вышел в финал в среду.
«Арсенал» вышел в финал после победы над «Атлетико» (1:0) во вторник, 5 мая. «ПСЖ» вышел в финал после 1:1 с «Баварией» в среду, 6 мая.
Решающий матч состоится 30 мая в Будапеште.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
7 комментариев
статистика, которую мы заслужили
Это никак не влияет, накручивание г..на на вентилятор.
расходимся..
Вы будете смеяться, но вот такие неочевидные корреляции обычно и являются ключевыми индикаторами в матчах на вылет, где случайности делают разницу
Луис Энрике при входе в раздевалку после матча: "Это среда, мои чуваки"
У меня по времени Арсенал вышел в среду, а ПСЖ в четверг. Что дальше?
