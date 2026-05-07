«Арсенал» – фаворит финала ЛЧ с «ПСЖ» по версии Opta. Лондонцы ни разу не выигрывали турнир

«Арсенал» и «ПСЖ» встретятся в финале Лиги чемпионов.

Суперкомпьютер Opta считает лондонцев фаворитами решающего матча. Вероятность победы «Арсенала» оценивается в 56%, на трофей «ПСЖ» дают 44%.

«Канониры» еще не выигрывали Лигу чемпионов. Они сыграют в финале ЛЧ впервые с 2006 года. «ПСЖ» – действующий обладатель трофея.

Финал состоится 30 мая в Будапеште.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
За ПСЖ , за Сафонова , за Хвичу, за Энрике - топ тренера , никогда не думал что буду болеть за ПСЖ , но Энрике сделал супер команду.
Ответ Elementarno
Если Псж сиграет как сегодня то у блеклых доминаторов шансов не много
Ответ Elementarno
Самое забавное, что лягушка ушла в Реал за титулами и золотыми мячами)
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
🤣
Нечего добавить)
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
🤣
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним😎
Спасибо тебе, Opta) Верил, даже когда Арсенал проиграл Сити в АПЛ. И сейчас веришь несмотря на то, что букмекеры считают фаворитом ПСЖ...
Ответ bat90
Комментарий скрыт
Ответ ML26
Комментарий скрыт
Изначально коэффициенты формируются исходя из аналитической модели. А за счёт ставок людей на то или иное событие они уже меняются, если что.
Ну, спорно. ЛЭ сделал вторую Барсу в Париже, с двумя португальцами в центре, в роли - Хави/Иньеста и Хвича в роли Месси.
Классный Сафонов показал Акинфееву, что могло бы быть с ним, не променяй он свою карьеру на рекорды в гинеровском ЦСКА.
Ответ Ruscello
Скорее Иньеста Ракитич, Хави был уже на банке в основном
Ответ Ruscello
Зато у Акинфеева вечный антирекорд в ЛЧ, прославился на всю Европу.
Местные эксперты считали, что Арсенал худшая команда из оставшихся 4-ех, в опросе только 6% считали, что Арсенал выиграет Лч. Сейчас они опять смеются и необоснованно принижают уровень Арсенала, остается только ждать, что реальность на делеможет окзааться совсем другой
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Арсенал очень умело контролирует темп игры. Бесзусловно 2 самые сильные команды на данный момент. Будет интересно.
Ответ Andrew Badalyan
Их совсем недавно Сити полностью переигрывал
Если отдадут мяч ПСЖ то шансов не будет
Арсенал всего гол с игры пропустил за весь плов. Плюс сейчас выздоровели латерали и к финалу как раз будет готов Тимбер. Если кто и может потущить Хвичу, то это именно этот цепной пёс.
Ответ squarefly
Короли статистики ....... На поле антифутбол.
Ответ squarefly
Арсенал это дерьмо
Я бы сказал 60 на 40 в пользу ПСЖ. Статус победителя + сумасшедшая атака. Хвича может создать гол абсолютно из ничего, Дембеле вообще обладатель ЗМ, что тут говорить. Но у Арсенала самая надёжная оборона на турнире - всего 6 пропущенных, из которых 2 Кайрат дублю забил в ничего не решающем матче. А у Парижа оборону никак непроходимой не назовёшь. В общем, случиться может что угодно
Ответ Слутск Халлского
Атака у арсенала тоже мертвая. Вчера сколько раз били? 13 ,мимо 8))))
Альтернативная реальность
ПСЖ зверь, лучшая команда последних сезонов . Но болеть буду за арсенал хоть и не его болельщик Будет круто если они выиграют чемпионат и лигу чемпионов
Многое будет зависеть от того кого назначат судить финал. Если что-то вроде сегодняшнего португальца, то вряд ли Арсенал будет фаворитом.
