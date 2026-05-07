«Арсенал» – фаворит финала ЛЧ с «ПСЖ» по версии Opta. Лондонцы ни разу не выигрывали турнир

«Арсенал» и «ПСЖ» встретятся в финале Лиги чемпионов .

Суперкомпьютер Opta считает лондонцев фаворитами решающего матча. Вероятность победы «Арсенала » оценивается в 56%, на трофей «ПСЖ » дают 44%.

«Канониры» еще не выигрывали Лигу чемпионов. Они сыграют в финале ЛЧ впервые с 2006 года. «ПСЖ» – действующий обладатель трофея.

Финал состоится 30 мая в Будапеште.