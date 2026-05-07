  PARI против «Барсы»: бук потерял 120 млн рублей только на двух победах каталонцев. Ответ не заставил себя ждать
PARI против «Барсы»: бук потерял 120 млн рублей только на двух победах каталонцев. Ответ не заставил себя ждать

Компания разработала новую акцию и мотивирует игроков ставить против «Барсы».

Постоянные успехи «Барселоны» в чемпионате и не только продолжают разорять букмекеров. Фанаты каталонцев каждый раз продолжают «грабить» букмекеров, ставя на низкие коэффициенты огромные суммы. Самые убыточные матчи для PARI в 2026 году — это те, в которых каталонцы разделались с «Реалом» (3:2 в Суперкубке Испании) и «Ньюкаслом» (7:2 в Лиге чемпионов). Только на этих двух встречах «Барса» вынесла PARI на 120 млн рублей.

PARI решила добавить азарта к просмотру матчей и предложила игрокам ставить против и получать баллы. Они будут начисляться по формуле: размер ставки, умноженный на ее коэффициент. Баллы можно будет обменять на фрибет. Получается вин-вин ситуация: либо солидный выигрыш с высоким кэфом и удовлетворение от поражения «Барсы», либо фрибеты.

Главное правило акции «PARI против Барсы» — никакой переобувки. Если участник решит поддаться соблазну и записаться в глоры каталонцев, поставив на их победу, то все накопленные очки сгорят. Акция откроет свои двери в 35-м туре, аккурат к «Эль Класико» с мадридским «Реалом». Можно будет следить за общим прогрессом — сколько болельщиков поставили против «Барсы».

