3.30 – Сафонов сыграет на ноль в финале ЛЧ. У него 4 сухих матча в этом розыгрыше турнира
«ПСЖ» и «Арсенал» встретятся в финале Лиги чемпионов.
Вратарь парижан Матвей Сафонов провел 10 матчей в текущем розыгрыше турнира, в четырех он сыграл на ноль – против «Атлетика» (0:0), «Челси» (3:0) и дважды против «Ливерпуля» (2:0, 2:0). 3.30 – россиянин не пропустит от «Арсенала».
С россиянином в воротах парижане ни разу не проиграли в этой ЛЧ – выиграли 7 матчей и трижды сыграли вничью. 1.36 – «ПСЖ» не уступит «Арсеналу» в основное время.
Финал ЛЧ состоится 30 мая в Будапеште.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем