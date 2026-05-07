3.30 – Сафонов сыграет на ноль в финале ЛЧ. У него 4 сухих матча в этом розыгрыше турнира

«ПСЖ» и «Арсенал» встретятся в финале Лиги чемпионов.

Вратарь парижан Матвей Сафонов провел 10 матчей в текущем розыгрыше турнира, в четырех он сыграл на ноль – против «Атлетика» (0:0), «Челси» (3:0) и дважды против «Ливерпуля» (2:0, 2:0). 3.30 – россиянин не пропустит от «Арсенала».

С россиянином в воротах парижане ни разу не проиграли в этой ЛЧ – выиграли 7 матчей и трижды сыграли вничью. 1.36 – «ПСЖ» не уступит «Арсеналу» в основное время.

Финал ЛЧ состоится 30 мая в Будапеште.