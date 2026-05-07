  1.90 – Бруну побьет рекорд по ассистам за сезон АПЛ. У португальца 19 передач, для рекорда нужны 2 голевые в 3 турах
1.90 – Бруну побьет рекорд по ассистам за сезон АПЛ. У португальца 19 передач, для рекорда нужны 2 голевые в 3 турах

Букмекеры оценили шансы Бруну Фернандеша побить рекорд АПЛ по голевым передачам за сезон.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отдал 19 голевых передач в нынешнем сезоне АПЛ. Больше ассистов в чемпионате было только у Тьерри Анри (20 в сезоне-2002/03), Кевина де Брюйне (20 в сезоне-2019/20) и Месута Озила (19 в сезоне-2015/16).

Букмекеры дают коэффициент 1.90 на то, что Фернандеш побьет рекорд АПЛ по ассистам за сезон – отдаст минимум 2 голевые передачи в 3 оставшихся матчах против «Сандерленда», «Ноттингема» и «Брайтона».

Может и за один матч это сделать ….
Пожелаю ему чтоб получилось побить рекорд…
Может и за один матч это сделать …. Пожелаю ему чтоб получилось побить рекорд…
В прошлом матче, на Шешко то он отдал, не засчитали почему то. Там чуть вратарь задел, но передача то со сторону Бруно была.
В прошлом матче, на Шешко то он отдал, не засчитали почему то. Там чуть вратарь задел, но передача то со сторону Бруно была.
Когда мяч касался сопернику передачи не считается
Если бы забивали все снаряды которые подносит, уже бы давно побил)
Если бы не Буратины впереди, которых снабжает мячом Бруну, португальский кудесник и до 30 ассистов мог бы добраться. уверенно )
