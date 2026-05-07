Хвича вошел в топ-5 претендентов на «Золотой мяч» у букмекеров. Кейн – фаворит на награду, Олисе – 2-й, Райс – 3-й

Хвича Кварацхелия может получить «Золотой мяч» в 2026 году, считают букмекеры.

За две недели коэффициент на «Золотой мяч» грузинского полузащитника «ПСЖ» обвалился с 34.00 до 9.00 – он поднялся на пятое место в списке претендентов на награду.

Фаворитом у букмекеров остается Харри Кейн – на приз форварду «Баварии» дают коэффициент 3.50. В топ-3 также входит его одноклубник Майкл Олисе (4.00) и полузащитник «Арсенала» Деклан Райс (5.00).

Обладатель «Золотого мяча» по версии букмекеров:

1. Харри Кейн («Бавария») – 3.50

2. Майкл Олисе («Бавария») – 4.00

3. Деклан Райс («Арсенал») – 5.00

4. Усман Дембеле («ПСЖ») – 7.00

5. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 9.00

6. Ламин Ямаль («Барселона») – 11.00

7-8. Килиан Мбаппе («Реал») – 13.00

7-8. Витинья («ПСЖ») – 13.00

9-10. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 34.00

9-10. Рафинья («Барселона») – 34.00