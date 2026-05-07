  • Хвича вошел в топ-5 претендентов на «Золотой мяч» у букмекеров. Кейн – фаворит на награду, Олисе – 2-й, Райс – 3-й
Хвича Кварацхелия может получить «Золотой мяч» в 2026 году, считают букмекеры.

За две недели коэффициент на «Золотой мяч» грузинского полузащитника «ПСЖ» обвалился с 34.00 до 9.00 – он поднялся на пятое место в списке претендентов на награду.

Фаворитом у букмекеров остается Харри Кейн – на приз форварду «Баварии» дают коэффициент 3.50. В топ-3 также входит его одноклубник Майкл Олисе (4.00) и полузащитник «Арсенала» Деклан Райс (5.00).

Обладатель «Золотого мяча» по версии букмекеров:

1. Харри Кейн («Бавария») – 3.50

2. Майкл Олисе («Бавария») – 4.00

3. Деклан Райс («Арсенал») – 5.00

4. Усман Дембеле («ПСЖ») – 7.00

5. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 9.00

6. Ламин Ямаль («Барселона») – 11.00

7-8. Килиан Мбаппе («Реал») – 13.00

7-8. Витинья («ПСЖ») – 13.00

9-10. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 34.00

9-10. Рафинья («Барселона») – 34.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Хвиче не повезло, что в этом году ЧМ, иначе его шансы были бы куда выше
Ответ funnynerd21
Ну так сам и виноват) провалил отбор, что мешало ему отобраться на Чм в составе сборной
Ответ Иван Никулин_1116720319
Ну сборной Грузии попался нелегкая группа-сборная Испании лучшая в мире а сборная Турции,тоже могла бы в некоторых группах и за первое поборотся,так,что не повезло-могли бы через лигу Нации отобратся,но даже если бы заняли первое место все равно бы в стыках сильные соперники бы попались-спасибо Уфефа,что когда увеличили формат они только дополнительные 3 места выбили,по факту половина сборных там чисто пассажирами будут.
В принципе, у Кейна и Олисе ещё ЧМ есть, если и там отжигать будут, то вполне могут всерьёз претендовать и без ЛЧ.
Ответ Рашпель793
В таком случае, Кейну нужно болеть за ПСЖ в финале ЛЧ, иначе Деклан Райс))
Ответ S. A.
А олисе за арсенал? Ведь там дембель
Вот так и влияют пара матчей на выбор))
Ответ TravenS
Так по сути концовка того сезона у Ямаля все перечеркнула у других претендентов

И сейчас тоже уверен, что просто по итогам ЧМ проголосуют, вне зависимости от сезона в целом
Ответ TravenS
А почему бы им не повлиять раз это решающие матчи. Полезнее для команды проявить себя на поздних стадиях ЛЧ нежели чем фармить стату на аутсайдерах.
Уже который матч комментаторы позволяют себе наивные восклики мол хвича бежит бежит к воротам и за золотым мячом. Вчера Керимов , довольно адекватный товарищ, вдруг начал эту песню про зм, в прошлый раз дружелюбный сосед гарниенко несколько раз озвучил про зм хвичи, словно грузин претендент номер один

Ладно, мы тут с вами любители друг с другом перетираем, мечтаем, фантазируем
Ребята вроде как профессионалы на огромную аудиторию лепят то, что невозможно даже в теории в четный год по вполне понятным и объективным причинам.
Ответ Барсик91
Может, они забыли, что в этом сезоне еще и чм будет, который играет одну из ключевых ролей, и на котором тот же Хвича не сыграет?) А так если бы не чм, то он вполне мог бы повторить путь Дембеле.
Ответ Барсик91
Почему невозможно? Хет-трик в финале ЛЧ и неубедительное выступление конкурентов на ЧМ может принести Хвиче Золотой мяч. И ещё начало следующего сезона может повлиять, хотя по правилам не должно. Шансов немного, но они реальные.
Грузины налетели и начали ставить на его победу) А по факту у Хвичи шансов особых нет: на Чемпионат Мира не едет, а в Лиге 1 у того же Дембеле статистика лучше при меньшем количестве матчей
Ответ S. A.
Финал многое решит, например дубль Кварацхелии и победа ПСЖ вполне может ситуацию перевернуть, почему-то Месси провал на ЧМ-2010 не помешал взять ЗМ, как и Роналду в 2014, понятно там статистика космос и уровень пиара тоже, но выдающаяся игра в финале ЛЧ как минимум даст шансы на тройку, а ещё может случится так, что никто из остальных претендентов ярко себя не проявит на ЧМ, а например блеснут те, кто провёл клубный сезон на среднем уровне.
Ответ S. A.
В Грузии поверь никто на него не ставит.....Даже дети знают что ЧМ решает,после позорного ЗМ 2006-ого все знают,что мундиальные 7(теперь 8 матчей)главные показатели,если Португалия или Аргентина выиграют,то дадут Роналду или Месси соответственно.
Игроков команды, которая весь сезон играет в чемпионате своей страны полурезервом, вообще не должно быть в топ-10 на "золотой мяч". Даже Райс - куда более достойный претендент, ему по крайней мере требовалось по полной выкладываться в чемпионате, в отличие от Хвичи и его партнеров по команде, которые готовились непосредственно к ЛЧ
Ответ Wesley
По такой логике, ЗМ надо давать только игрокам АПЛ
Ответ Орарайма
Речь не о том, какая конкуренция в том или ином чемпионате - а о том, что например Хвича в Лиге 1 по количеству проведенных матчей находится на уровне резервистов: Гонсалу Рамуша, Маюлю, Мбайе и прочих. И имеет там могучие 7+4 в 25 матчах. Где тут топ-10 "золотого мяча"?
Хвиче нужен хет-трик в финале ЛЧ, Кейну и Алисе - медали ЧМ и яркий перформанс там. Проще всех Дембеле. Он и в ЛЧ хорошо выглядит и может в финале забить/отдать и в чемпионате доминирует и за сборную ему проще всех будет себя проявить на ЧМ.
Ответ NoThanks
Я надеюсь, что Витинья заберёт
Дембеле уже получил свой приз
Ответ Орарайма
Какой Витинья?😂
Из португальцев только Бруну Фернандеш заслужил при условии победы на Чемпионате Мира
хвича на 100 процентов лучший игрок ЛЧ 2026, даже если ПСЖ не возмет кубок.
ЧМ весь этот список пошлет в одно место. Кто там лучше всех выступит, тот и получит ЗМ. Так всегда голосуют.
Если Аргентина станет чемпионом мира ,то получается Месси получит золотой мяч ?
Ответ Petr Pokatilo
Смотря как сыграет на ЧМ
