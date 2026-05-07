Хвича вошел в топ-5 претендентов на «Золотой мяч» у букмекеров. Кейн – фаворит на награду, Олисе – 2-й, Райс – 3-й
Хвича Кварацхелия может получить «Золотой мяч» в 2026 году, считают букмекеры.
За две недели коэффициент на «Золотой мяч» грузинского полузащитника «ПСЖ» обвалился с 34.00 до 9.00 – он поднялся на пятое место в списке претендентов на награду.
Фаворитом у букмекеров остается Харри Кейн – на приз форварду «Баварии» дают коэффициент 3.50. В топ-3 также входит его одноклубник Майкл Олисе (4.00) и полузащитник «Арсенала» Деклан Райс (5.00).
Обладатель «Золотого мяча» по версии букмекеров:
1. Харри Кейн («Бавария») – 3.50
2. Майкл Олисе («Бавария») – 4.00
3. Деклан Райс («Арсенал») – 5.00
4. Усман Дембеле («ПСЖ») – 7.00
5. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 9.00
6. Ламин Ямаль («Барселона») – 11.00
7-8. Килиан Мбаппе («Реал») – 13.00
7-8. Витинья («ПСЖ») – 13.00
9-10. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 34.00
9-10. Рафинья («Барселона») – 34.00
И сейчас тоже уверен, что просто по итогам ЧМ проголосуют, вне зависимости от сезона в целом
Ладно, мы тут с вами любители друг с другом перетираем, мечтаем, фантазируем
Ребята вроде как профессионалы на огромную аудиторию лепят то, что невозможно даже в теории в четный год по вполне понятным и объективным причинам.
Дембеле уже получил свой приз
Из португальцев только Бруну Фернандеш заслужил при условии победы на Чемпионате Мира