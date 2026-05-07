«Краснодар» выйдет в Суперфинал Фонбет Кубка России, считают букмекеры. «Быки» обыграли «Динамо» в 9 из 11 последних встреч
«Краснодар» примет «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Быки» выиграли 9 из 11 последних очных встреч. В первом кубковом матче в Москве команды сыграли вничью – 0:0.
Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом на выход в финал за 1.62. На проход «Динамо» дают коэффициент 2.33.
Матч состоится 7 мая, начало – в 20:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
2 комментария
Фаворит Краснодар, явный.
