2.05 – «Астон Вилла» выйдет в финал ЛЕ после 0:1 в первом полуфинале с «Ноттингем Форест»
«Астон Вилла» примет «Ноттингем Форест» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.
Первый матч завершился победой «Ноттингема» со счетом 1:0.
Перед ответной игрой «Форест» котируется фаворитом на выход в финал за 1.78, на проход «Виллы» дают коэффициент 2.05.
Матч пройдет 7 мая и начнется в 22:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
