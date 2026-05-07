2.05 – «Астон Вилла» выйдет в финал ЛЕ после 0:1 в первом полуфинале с «Ноттингем Форест»

«Астон Вилла» примет «Ноттингем Форест» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Первый матч завершился победой «Ноттингема» со счетом 1:0.

Перед ответной игрой «Форест» котируется фаворитом на выход в финал за 1.78, на проход «Виллы» дают коэффициент 2.05.

Матч пройдет 7 мая и начнется в 22:00 мск.