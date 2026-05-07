Канада – фаворит хоккейного ЧМ-2026 у букмекеров. Швеция – 2-я у букмекеров, США – 3-и, Финляндия – 4-я

Букмекеры назвали фаворитов ЧМ-2026 по хоккею.

Главным претендентом на титул котируется сборная Канады (3.00). В топ-3 фаворитов также входят Швеция (6.00) и США (7.00).

Хозяйка чемпионата мира – сборная Швейцарии – идет 5-й в списке фаворитов за 9.00. Турнир стартует 15 мая.

Победитель ЧМ-2026 по версии букмекеров:

1. Канада – 3.00

2. Швеция – 6.00

3. США – 7.00

4. Финляндия – 8.00

5-6. Швейцария – 9.00

5-6. Чехия – 9.00

7-8. Германия – 50.00

7-8. Словакия – 50.00

Остальные – от 100.00