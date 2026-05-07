  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Канада – фаворит хоккейного ЧМ-2026 у букмекеров. Швеция – 2-я у букмекеров, США – 3-и, Финляндия – 4-я
0

Канада – фаворит хоккейного ЧМ-2026 у букмекеров. Швеция – 2-я у букмекеров, США – 3-и, Финляндия – 4-я

Букмекеры назвали фаворитов ЧМ-2026 по хоккею.

Главным претендентом на титул котируется сборная Канады (3.00). В топ-3 фаворитов также входят Швеция (6.00) и США (7.00).

Хозяйка чемпионата мира – сборная Швейцарии – идет 5-й в списке фаворитов за 9.00. Турнир стартует 15 мая.

Победитель ЧМ-2026 по версии букмекеров:

1. Канада – 3.00

2. Швеция – 6.00

3. США – 7.00

4. Финляндия – 8.00

5-6. Швейцария – 9.00

5-6. Чехия – 9.00

7-8. Германия – 50.00

7-8. Словакия – 50.00

Остальные – от 100.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoСборная Германии по хоккею
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная США по хоккею
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Чехии по хоккею
Ставки на хоккей
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСтавки на спорт
Ставки на сегодня
logoСборная Словакии по хоккею
logoЧМ по хоккею
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«МЮ» не обыграл «Сандерленд» (0:0), хотя котировался фаворитом матча
вчера, 15:55
Чимаев – безоговорочный фаворит боя против Стрикленда. Букмекеры уверены, что будет досрочная победа
вчера, 14:37
Мбаппе перейдет в «Арсенал», считают букмекеры. Более 40 млн человек подписали петицию за уход форварда из «Реала»
вчера, 07:29
«Миллуолл» – фаворит на выход в АПЛ через плей-офф Чемпионшипа. «Саутгемптон» – 2-й, «Мидлсбро» – 3-й
8 мая, 14:51
«Локомотив» станет лучшим клубом Москвы по итогам сезона РПЛ, считают букмекеры. «Спартак» отстает на 2 очка в таблице
8 мая, 13:58
15.00 – игрок сборной России забьет 5+ голов в одном матче до конца отстранения от официальных игр. В июне команда Карпина сыграет с Буркина-Фасо и Тринидадом
8 мая, 11:55
11.00 – Хвича выиграет «Золотой мяч» до конца карьеры. Он входит в топ-5 претендентов на награду в 2026-м
8 мая, 11:09
Холанд побьет рекорд Агуэро по числу хет-триков в АПЛ до конца 2027 года, считают букмекеры
8 мая, 10:24
27% – вероятность золотого дубля «Краснодара». Ранее это удавалось только клубам из Москвы и Санкт-Петербурга
8 мая, 09:35
«Спартак» – букмекерский фаворит Суперфинала Фонбет Кубка России против «Краснодара»
8 мая, 08:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» 5 лет не побеждает на «Энфилде». «Ливерпуль» котируется фаворитом предстоящего очного матча
вчера, 06:32
Там, где горит зелёный! «Лига Добра» провела акцию «Зелёный мир» в знак благодарности ветеранам ко Дню Победы
8 мая, 14:30Промо
1.39 – «Факел» и «Родина» сегодня досрочно выйдут в РПЛ
8 мая, 13:21
Джекпот 3XL на майских: клиент «Лиги Ставок» выиграл более 9 млн рублей
8 мая, 12:24Промо
Президент БЕТСИТИ Fight Nights рассказал, сколько готов заплатить Дзюбе за бой
8 мая, 11:33Промо
«Балтбет» обновил приветственной бонус для новых игроков
8 мая, 09:58Промо
PARI против «Барсы»: бук потерял 120 млн рублей только на двух победах каталонцев. Ответ не заставил себя ждать
7 мая, 12:10Друзья сайта
До 60 000 фрибетов за ставки на хоккей в мае
7 мая, 10:38Промо
«Бавария» проигрывает «ПСЖ» после первого тайма – 0:1. На камбэк мюнхенцев и выход в финал дают 4.10
6 мая, 19:52
10.50 – Сафонов не пропустит от «Баварии» в Мюнхене. 1.65 – сделает больше сейвов, чем Нойер
6 мая, 18:44
Рекомендуем