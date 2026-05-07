Канада – фаворит хоккейного ЧМ-2026 у букмекеров. Швеция – 2-я у букмекеров, США – 3-и, Финляндия – 4-я
Букмекеры назвали фаворитов ЧМ-2026 по хоккею.
Главным претендентом на титул котируется сборная Канады (3.00). В топ-3 фаворитов также входят Швеция (6.00) и США (7.00).
Хозяйка чемпионата мира – сборная Швейцарии – идет 5-й в списке фаворитов за 9.00. Турнир стартует 15 мая.
Победитель ЧМ-2026 по версии букмекеров:
1. Канада – 3.00
2. Швеция – 6.00
3. США – 7.00
4. Финляндия – 8.00
5-6. Швейцария – 9.00
5-6. Чехия – 9.00
7-8. Германия – 50.00
7-8. Словакия – 50.00
Остальные – от 100.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
