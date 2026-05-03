«Зенит» снова стал фаворитом на титул РПЛ. Петербуржцы на 2 очка опережают «Краснодар», у которого матч в запасе

«Зенит» снова стал фаворитом на титул Мир РПЛ.

В субботу команда Сергея Семака победила ЦСКА (3:1) в 28-м туре чемпионата России. Петербуржцы возглавили таблицу, опередив идущий вторым «Краснодар» на 2 очка. При этом у «быков» на матч меньше – в воскресенье они сыграют с «Акроном».

«Зенит» вернулся на 1-е место в рейтинге букмекерских фаворитов на чемпионство – коэффициент 1.60. На победу «Краснодара» в РПЛ букмекеры дают 2.35.

После 27-го тура главными фаворитами котировались «быки» – 1.85 против 1.95 у петербуржцев.

