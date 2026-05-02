Хаби Алонсо стал главным фаворитом на назначение в «Челси». Филипе Луис и Фабрегас – в топ-5 у букмекеров

Букмекеры считают, что Хаби Алонсо возглавит «Челси».

Он котируется главным фаворитом на пост тренера лондонцев. Испанец по ходу сезона был уволен из мадридского «Реала». Коэффициент на назначение Алонсо в «Челси» составляет 2.62.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Челси» является Калум Макфарлейн. Он возглавил команду до конца сезона после отставки Лиэма Росеньора.

Следующий тренер «Челси» по версии букмекеров:

1. Хаби Алонсо – 2.62

2. Андони Ираола – 4.00

3. Марку Силва – 6.50

4. Сеск Фабрегас – 7.50

5. Филипе Луис – 9.00

10 лет назад «Лестер» принес фанатам тысячи фунтов: как ставили на главное чудо АПЛ