  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Хаби Алонсо стал главным фаворитом на назначение в «Челси». Филипе Луис и Фабрегас – в топ-5 у букмекеров
17

Хаби Алонсо стал главным фаворитом на назначение в «Челси». Филипе Луис и Фабрегас – в топ-5 у букмекеров

Букмекеры считают, что Хаби Алонсо возглавит «Челси».

Он котируется главным фаворитом на пост тренера лондонцев. Испанец по ходу сезона был уволен из мадридского «Реала». Коэффициент на назначение Алонсо в «Челси» составляет 2.62.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Челси» является Калум Макфарлейн. Он возглавил команду до конца сезона после отставки Лиэма Росеньора.

Следующий тренер «Челси» по версии букмекеров:

1. Хаби Алонсо – 2.62

2. Андони Ираола – 4.00

3. Марку Силва – 6.50

4. Сеск Фабрегас – 7.50

5. Филипе Луис – 9.00

10 лет назад «Лестер» принес фанатам тысячи фунтов: как ставили на главное чудо АПЛ

Опубликовала: Венера Кравченко
logoМарку Силва
logoАндони Ираола
logoЛиэм Росеньор
logoРеал Мадрид
logoЧелси
logoФрансеск Фабрегас
Ставки на футбол
logoФилипе Луис
logoХаби Алонсо
logoпремьер-лига Англия
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эх... с этими игроками я когда играл в PES... теперь они тренера
Ответ Caleb Marvin
Эх... с этими игроками я когда играл в PES... теперь они тренера
Аналогично , бро
Эх время , остановись :(
Из всех возможных кандидатов, у него одного есть опыт завоевания титулов, как на клубном так и на тренерском уровне.
Ответ Chistian Jadson
Из всех возможных кандидатов, у него одного есть опыт завоевания титулов, как на клубном так и на тренерском уровне.
У Фелипе Луиса тоже есть.
Ответ Chistian Jadson
Из всех возможных кандидатов, у него одного есть опыт завоевания титулов, как на клубном так и на тренерском уровне.
Мало опыта, из-за чего коллектив может на ровном месте испытать проблемы с мотивацией. Плюс полное непонимание, как взаимодействовать со спортдирами. Из всех, кого перечисляют последнее время, с полноценным опытом только Марку Силва, но тот при переходе на уровень Середняк+ (Эвертон) сам на новый уровень не шагнул, поэтому есть сомнения. Ираола еще чуть поопытнее Хаби будет, плюс имеет опыт АПЛ (против опыта в топ-клубах и чудес в Бундеслиге), но тоже проблема, а сможет ли отойти от середняковости и шагнуть вперед.

По итогу все как будто должно свестись, чтобы Эгбалята на коленях ползли к Тухелю или Поччетино (или им подобным тренерам с полноценным опытом)
Скоро одни испанцы будут тренировать в АПЛ 😁
Это не критика если что, они крутые специалисты.
Я всё ещё надеюсь дожить до момента,когда все топы АПЛ будут реально ТОПами.
А то обычно кто-то держит уровень,а кто-то пробивает дно.
Хочу увидеть как вся топ 5-6 лиги будет бороться за титул.
07-08 по моему был примерно таким сезоном.
Вся топ4 была хороша.
Ответ Доминатор3000
Скоро одни испанцы будут тренировать в АПЛ 😁 Это не критика если что, они крутые специалисты. Я всё ещё надеюсь дожить до момента,когда все топы АПЛ будут реально ТОПами. А то обычно кто-то держит уровень,а кто-то пробивает дно. Хочу увидеть как вся топ 5-6 лиги будет бороться за титул. 07-08 по моему был примерно таким сезоном. Вся топ4 была хороша.
Кого считать топ? Еще недавно манки были дном, сейчас там шпоры, мы барахтаемся где-то между, Ливер не вызывает оптимизма, что будет с Сити после Пепа? Судьба доминатора после этого сезона тоже неочевидна. А на верху уже побывали сороки, сейчас деревня, чайки на подходе… в ближайшие годы понятие топ-4/5/6 может кардинально измениться. Как раньше точно не будет
Ответ CFCheadhunter
Кого считать топ? Еще недавно манки были дном, сейчас там шпоры, мы барахтаемся где-то между, Ливер не вызывает оптимизма, что будет с Сити после Пепа? Судьба доминатора после этого сезона тоже неочевидна. А на верху уже побывали сороки, сейчас деревня, чайки на подходе… в ближайшие годы понятие топ-4/5/6 может кардинально измениться. Как раньше точно не будет
Ну в этом сезоне топы только Арсенал и Сити.
Сити претендует на внутренний требл.
А Арсенал в шаге от 2го финала и претендует на титул АПЛ.
В прошлом сезоне Сити решил проверить как круто быть дном.
В топ4 попали,но играли как дно.
Топом был Ливерпуль,очевидно.
Взял титул и только в серии пенальти проиграл ПСЖ,будущему победителю.
Арсенал был недостаточно стабилен,чтобы побороться за титул.
Но до полуфинала ЛЧ дошёл,впринципе тоже можно считать что был топом.
МЮ сейчас крут по результатам.
С таким графиком неудивительно...
Но ожидаю их мощного спада в следующем сезоне из-за участия в ЛЧ.
Будет примерно как с Ньюкаслом.
Никакой борьбы за титул от них не жду)
Ну только если Каррик окажется гением.
У Челси команда впринципе ОК,но нужен приличный тренер и угадать с парой тройкой трансферов.
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Арсенал» сыграет в финале ЛЧ с «Баварией», считают букмекеры. Мюнхенцы – фавориты ответного полуфинала с «ПСЖ»
сегодня, 21:07
«Арсенал» во второй раз в истории вышел в финал ЛЧ – победил «Атлетико» (1:0). Букмекеры давали 3.55 на максимум один гол в матче
сегодня, 20:54
Во всех матчах «Арсенала» в этом плей-офф ЛЧ было меньше 3 мячей. Букмекеры ждут низовую игру с «Атлетико»
сегодня, 18:54
«Арсенал» выиграл 7 из 8 последних матчей против испанских команд в Лиге чемпионов. 1.60 – обыграют «Атлетико»
сегодня, 18:25
«Все еще вижу фаворитом «Арсенал», но поставлю на то, что матч перейдет в дополнительное время». Прогноз Палагина на ответный полуфинал ЛЧ
сегодня, 18:00Прогноз
«Судьба первой путевки в финал ЛЧ будет решаться в дополнительное время, а то и в серии пенальти». Прогноз на «Арсенал» – «Атлетико»
сегодня, 15:00Прогноз
«Хартс» стал фаворитом шотландской лиги у букмекеров после победы над «Рейнджерс». 1.75 – впервые за 40 лет чемпионом Шотландии станет клуб не из Глазго
сегодня, 10:57
Россиянки не дойдут до 1/2 финала на тысячнике в Риме, считают букмекеры. Соболенко – фаворит турнира, Швентек – 2-я
сегодня, 10:36
Россиянин поставил 8 млн рублей на победу «Арсенала» над «Атлетико»
сегодня, 09:59
2.10 – Кейн станет лучшим бомбардиром ЛЧ в сезоне-2025/26. Форвард «Баварии» отстает от вылетевшего Мбаппе на 2 гола
сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» побеждает «Атлетико» после первого тайма – 1:0. На спасение мадридцев дают 5.00
сегодня, 19:49
«Арсенал» – «Атлетико»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы в ответном полуфинале ЛЧ
сегодня, 11:03Промо
2,5 миллиона рублей выиграл клиент OLIMPBET на ничьей между «Авангардом» и «Локомотивом» в плей-офф КХЛ
сегодня, 10:42Промо
«Фрибет в октагоне» – получи гарантированный фрибет от BetBoom к UFC 328
сегодня, 10:13Промо
Определились все участники плей-офф Лига Ставок Media Basket
сегодня, 09:12Промо
BetBoom Медиа Класико: футбольный шоу-матч стримеров против блогеров пройдет 6 июня на «РЖД Арене»
сегодня, 08:13Промо
«Ман Юнайтед» – «Ливерпуль»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча
3 мая, 10:55Промо
«За последние десять лет «Реал» проиграл «Эспаньолу» всего три раза». Прогноз Тимура Бокова на матч
3 мая, 09:55
«Сассуоло» очень хорош в последний месяц и неудобен почти для любого соперника в лиге». Андрей Клещенок о матче «Сассуоло» – «Милан»
3 мая, 08:50
«Уж слишком долго «Ницце» удается сдерживать соперников, против «Ланса» такое вряд ли прокатит». Денисов сделал прогноз на матч 32-го тура Лиги 1
2 мая, 15:55
Рекомендуем