Хаби Алонсо стал главным фаворитом на назначение в «Челси». Филипе Луис и Фабрегас – в топ-5 у букмекеров
Он котируется главным фаворитом на пост тренера лондонцев. Испанец по ходу сезона был уволен из мадридского «Реала». Коэффициент на назначение Алонсо в «Челси» составляет 2.62.
Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Челси» является Калум Макфарлейн. Он возглавил команду до конца сезона после отставки Лиэма Росеньора.
Следующий тренер «Челси» по версии букмекеров:
1. Хаби Алонсо – 2.62
2. Андони Ираола – 4.00
3. Марку Силва – 6.50
4. Сеск Фабрегас – 7.50
5. Филипе Луис – 9.00
Опубликовала: Венера Кравченко
Эх время , остановись :(
По итогу все как будто должно свестись, чтобы Эгбалята на коленях ползли к Тухелю или Поччетино (или им подобным тренерам с полноценным опытом)
Это не критика если что, они крутые специалисты.
Я всё ещё надеюсь дожить до момента,когда все топы АПЛ будут реально ТОПами.
А то обычно кто-то держит уровень,а кто-то пробивает дно.
Хочу увидеть как вся топ 5-6 лиги будет бороться за титул.
07-08 по моему был примерно таким сезоном.
Вся топ4 была хороша.
Сити претендует на внутренний требл.
А Арсенал в шаге от 2го финала и претендует на титул АПЛ.
В прошлом сезоне Сити решил проверить как круто быть дном.
В топ4 попали,но играли как дно.
Топом был Ливерпуль,очевидно.
Взял титул и только в серии пенальти проиграл ПСЖ,будущему победителю.
Арсенал был недостаточно стабилен,чтобы побороться за титул.
Но до полуфинала ЛЧ дошёл,впринципе тоже можно считать что был топом.
МЮ сейчас крут по результатам.
С таким графиком неудивительно...
Но ожидаю их мощного спада в следующем сезоне из-за участия в ЛЧ.
Будет примерно как с Ньюкаслом.
Никакой борьбы за титул от них не жду)
Ну только если Каррик окажется гением.
У Челси команда впринципе ОК,но нужен приличный тренер и угадать с парой тройкой трансферов.