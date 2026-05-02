«Бавария» на 100-й минуте ушла от поражения в матче с «Хайденхаймом» – 3:3. В лайве вероятность ничьей составляла 8%
«Бавария» дома сыграла вничью с «Хайденхаймом» в 32-м туре Бундеслиги (3:3).
К 31-й минуте гости повели 2:0. Мюнхенцы сделали счет 2:2 благодаря голам на 44-й и 57-й. На 76-й «Хайденхайм» снова вышел вперед, но «Бавария» спаслась на 90+10 минуте.
В прематче мюнхенцы котировались явными фаворитами, на ничью букмекеры давали 7.00. В лайве перед третьим голом «Баварии» коэффициент на ничью достигал 13.00 (около 8% вероятности).
Опубликовала: Венера Кравченко
Даже если ты не любишь Баварию, невозможно не смотреть её матчи) а если любишь...невозможно смотреть )))
Как же ты хорош)
Бавария показывает чудеса отыгрыша в тяжёлых ситуациях! А может специально чтобы ставки с космическими кэфами залетали )
