«МЮ» – фаворит в игре против «Ливерпуля». Манкунианцы не проигрывает мерсисайдцам 2 матча подряд
«Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в 35-м туре АПЛ.
«МЮ» котируется небольшим фаворитом с коэффициентом 2.32. На победу «Ливерпуля» букмекеры дают 3.00, на ничью – 3.80.
Команда Слота не побеждает манкунианцев в 2 матчах подряд – 2:2 и 1:2. Если «МЮ» снова как минимум не уступит, сыграет коэффициент 1.40.
Матч пройдет 3 мая. Начало – 17:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
МЮ играет дома, у Ливерпуля на травме сильные игроки, по этому и фавориты у буков.
Дожили,МЮ стал фаворит, при Клоппе такой хнрни не было.
Бруну, тащи!
