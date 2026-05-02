«Локомотив» снова стал главным фаворитом в борьбе за 3-е место в РПЛ у букмекеров. В пятницу «железнодорожники» сыграли 1:1 с «Динамо», а «Спартак» проиграл «Крыльям»
«Локомотив» вернулся на первое место в букмекерском рейтинге претендентов на бронзовые медали Мир РПЛ.
В пятницу команда Михаила Галактионова сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1) в 28-м туре, но осталась на третьем месте в таблице, так как ранее «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» (1:2). Теперь красно-белые отстают от «Локомотива» на 2 очка.
Еще двое претендентов на бронзу проведут матчи в субботу: ЦСКА примет «Зенит», «Балтика» сыграет дома с «Рубином».
Обладатель бронзы РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Локомотив» – 1.80
2. «Спартак» – 3.50
3. «Балтика» – 5.50
4. ЦСКА – 10.00
Опубликовала: Венера Кравченко
