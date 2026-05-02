«Бавария» забивает по 3,6 мяча в среднем за матч в этом сезоне Бундеслиги. 1.62 – «Хайденхайм» пропустит от мюнхенцев минимум 3 гола
«Бавария» примет «Хайденхайм» в 32-м туре Бундеслиги.
Мюнхенцы – явные фавориты матча с коэффициентом 1.27. Победа гостей оценивается в 9.90, ничья – в 7.00.
Букмекеры уверены, что игра будет результативной: минимум 3 гола идут за 1.23. Также высоко оценен индивидуальный тотал «Баварии». Мюнхенцы в этом сезоне Бундеслиги забивают по 3,6 гола в среднем за матч. Это лучший показатель среди команд топ-5 лиг.
На 3+ гола «Баварии» в игре с «Хайденхаймом» букмекеры дают 1.62. Если мюнхенцы забьют минимум 4, сыграет коэффициент 2.30.
Матч пройдет 2 мая. Начало – в 16:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
Абсолютно не имеющая значения игра. Компани должен выставить всех, кто не должен даже на замену выходить в среду против ПСЖ. Самое время посмотреть, а кто там на подходе из резерва?
ну сейчас то и дело появляются команды с ультра атакующей игрой. и эта тенденция может быть срублена, если и вправду введут оффсайд Венгера.
