«Бавария» забивает по 3,6 мяча в среднем за матч в этом сезоне Бундеслиги. 1.62 – «Хайденхайм» пропустит от мюнхенцев минимум 3 гола

«Бавария» примет «Хайденхайм» в 32-м туре Бундеслиги.

Мюнхенцы – явные фавориты матча с коэффициентом 1.27. Победа гостей оценивается в 9.90, ничья – в 7.00.

Букмекеры уверены, что игра будет результативной: минимум 3 гола идут за 1.23. Также высоко оценен индивидуальный тотал «Баварии». Мюнхенцы в этом сезоне Бундеслиги забивают по 3,6 гола в среднем за матч. Это лучший показатель среди команд топ-5 лиг.

На 3+ гола «Баварии» в игре с «Хайденхаймом» букмекеры дают 1.62. Если мюнхенцы забьют минимум 4, сыграет коэффициент 2.30.

Матч пройдет 2 мая. Начало – в 16:30 мск.

