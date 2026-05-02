ЦСКА продлил неудачную серию против «Зенита».

В субботу армейцы уступили дома петербуржцам (1:3) в 28-м туре Мир РПЛ. Таким образом, ЦСКА 2 года не побеждает «Зенит» в РПЛ – 2 поражения и 2 ничьих.

Последний раз армейцы обыграли петербуржцев в чемпионате в мае 2024-го (1:0).

10 лет назад «Лестер» принес фанатам тысячи фунтов: как ставили на главное чудо АПЛ