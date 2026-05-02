Рэшфорд вернется летом в «МЮ», считают букмекеры. Ранее сообщалось, что «Барса» хочет снова арендовать англичанина

Маркус Рэшфорд вернется летом в «Манчестер Юнайтед», считают букмекеры.
28-летний нападающий выступает за «Барселону» на правах аренды с опцией выкупа за 30 миллионов евро. Сообщалось, что каталонский клуб хочет снова арендовать Рэшфорда, а не выкупать его.
Самый вероятный вариант в букмекерской линии – возвращение англичанина в «МЮ».
Клуб Рэшфорда после летнего трансферного окна по версии букмекеров:
1. «МЮ» – 2.87
2. «Ювентус» – 4.00
3. «Ньюкасл» – 5.00
4-5. «Милан» – 5.50
4-5. «ПСЖ» – 5.50
Опубликовала: Венера Кравченко
Пусть возвращается. Будет третим на замену после Доргу и Куньи
кто то слушает что считают букмекеры ?
Кстати где Доргу? Не вернулся ещё?
