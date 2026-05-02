Рэшфорд вернется летом в «МЮ», считают букмекеры. Ранее сообщалось, что «Барса» хочет снова арендовать англичанина

Маркус Рэшфорд вернется летом в «Манчестер Юнайтед», считают букмекеры.

28-летний нападающий выступает за «Барселону» на правах аренды с опцией выкупа за 30 миллионов евро. Сообщалось , что каталонский клуб хочет снова арендовать Рэшфорда, а не выкупать его.

Самый вероятный вариант в букмекерской линии – возвращение англичанина в «МЮ».

Клуб Рэшфорда после летнего трансферного окна по версии букмекеров:

1. «МЮ» – 2.87

2. «Ювентус» – 4.00

3. «Ньюкасл» – 5.00

4-5. «Милан» – 5.50

4-5. «ПСЖ» – 5.50

