Промо
0

Игроки БЕТСИТИ ставят на «Зенит» в матче с ЦСКА

2 мая в 28-м туре РПЛ встретятся ЦСКА и «Зенит». Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 мск.

За три тура до финиша петербуржцы с 59 очками занимают второе место в таблице чемпионата, отставая на один балл от лидирующего «Краснодара». ЦСКА с 45 очками находится на шестой строчке. Столичная команда сохраняет шансы на бронзу – отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет четыре балла.

«Зенит» выиграл пять из семи последних матчей в РПЛ, еще две встречи петербуржцев завершились вничью. ЦСКА не побеждает четыре тура подряд – поражение и три ничьи.

Главный тренд последних матчей между командами – невысокая результативность. В 10 из 11 официальных очных игр было меньше трех мячей.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящей встречи «Зенит». На победу гостей предлагают коэффициент 1.88, на успех хозяев дают 4.20, вероятность ничьей оценивается в 3.70.

Поставить на три мяча и более в матче можно с кэфом 1.96, на два гола и менее дают 1.86. Вероятность обмена мячами оценивается в 1.83, вариант «Обе забьют: нет» идет за 1.98.

Игроки БЕТСИТИ согласны с экспертами в вопросе о фаворите поединка. На победу «Зенита» отдано 77% от всех ставок на исход, 10% пришлось на ЦСКА, 13% – на ничью.

натив
БЕТСИТИ
logoСтавки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Арсенал» сыграет в финале ЛЧ с «Баварией», считают букмекеры. Мюнхенцы – фавориты ответного полуфинала с «ПСЖ»
сегодня, 21:07
«Арсенал» во второй раз в истории вышел в финал ЛЧ – победил «Атлетико» (1:0). Букмекеры давали 3.55 на максимум один гол в матче
сегодня, 20:54
Во всех матчах «Арсенала» в этом плей-офф ЛЧ было меньше 3 мячей. Букмекеры ждут низовую игру с «Атлетико»
сегодня, 18:54
«Арсенал» выиграл 7 из 8 последних матчей против испанских команд в Лиге чемпионов. 1.60 – обыграют «Атлетико»
сегодня, 18:25
«Все еще вижу фаворитом «Арсенал», но поставлю на то, что матч перейдет в дополнительное время». Прогноз Палагина на ответный полуфинал ЛЧ
сегодня, 18:00Прогноз
«Судьба первой путевки в финал ЛЧ будет решаться в дополнительное время, а то и в серии пенальти». Прогноз на «Арсенал» – «Атлетико»
сегодня, 15:00Прогноз
«Хартс» стал фаворитом шотландской лиги у букмекеров после победы над «Рейнджерс». 1.75 – впервые за 40 лет чемпионом Шотландии станет клуб не из Глазго
сегодня, 10:57
Россиянки не дойдут до 1/2 финала на тысячнике в Риме, считают букмекеры. Соболенко – фаворит турнира, Швентек – 2-я
сегодня, 10:36
Россиянин поставил 8 млн рублей на победу «Арсенала» над «Атлетико»
сегодня, 09:59
2.10 – Кейн станет лучшим бомбардиром ЛЧ в сезоне-2025/26. Форвард «Баварии» отстает от вылетевшего Мбаппе на 2 гола
сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» побеждает «Атлетико» после первого тайма – 1:0. На спасение мадридцев дают 5.00
сегодня, 19:49
«Арсенал» – «Атлетико»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы в ответном полуфинале ЛЧ
сегодня, 11:03Промо
2,5 миллиона рублей выиграл клиент OLIMPBET на ничьей между «Авангардом» и «Локомотивом» в плей-офф КХЛ
сегодня, 10:42Промо
«Фрибет в октагоне» – получи гарантированный фрибет от BetBoom к UFC 328
сегодня, 10:13Промо
Определились все участники плей-офф Лига Ставок Media Basket
сегодня, 09:12Промо
BetBoom Медиа Класико: футбольный шоу-матч стримеров против блогеров пройдет 6 июня на «РЖД Арене»
сегодня, 08:13Промо
«Ман Юнайтед» – «Ливерпуль»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча
3 мая, 10:55Промо
«За последние десять лет «Реал» проиграл «Эспаньолу» всего три раза». Прогноз Тимура Бокова на матч
3 мая, 09:55
«Сассуоло» очень хорош в последний месяц и неудобен почти для любого соперника в лиге». Андрей Клещенок о матче «Сассуоло» – «Милан»
3 мая, 08:50
«Уж слишком долго «Ницце» удается сдерживать соперников, против «Ланса» такое вряд ли прокатит». Денисов сделал прогноз на матч 32-го тура Лиги 1
2 мая, 15:55
Рекомендуем