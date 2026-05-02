«Арсенал» снова стал фаворитом на титул АПЛ. «Канониры» на 6 очков опережают «Ман Сити», у которого 2 матча в запасе

«Арсенал» снова стал фаворитом на титул АПЛ.

В субботу команда Микеля Артеты разгромила «Фулхэм» (3:0) в 35-м туре Премьер-лиги. «Канониры» оторвались от идущего вторым «Манчестер Сити» на 6 очков. При этом «горожане» провели на 2 матча меньше.

«Арсенал» вернулся на 1-е место в рейтинге букмекерских фаворитов на чемпионство – коэффициент 1.59. На победу «Ман Сити» в АПЛ букмекеры дают 2.35.

После 34-го тура главными фаворитами котировались «горожане» – 1.86 против 1.95 у «канониров».

