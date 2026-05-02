«Арсенал» снова стал фаворитом на титул АПЛ. «Канониры» на 6 очков опережают «Ман Сити», у которого 2 матча в запасе
В субботу команда Микеля Артеты разгромила «Фулхэм» (3:0) в 35-м туре Премьер-лиги. «Канониры» оторвались от идущего вторым «Манчестер Сити» на 6 очков. При этом «горожане» провели на 2 матча меньше.
«Арсенал» вернулся на 1-е место в рейтинге букмекерских фаворитов на чемпионство – коэффициент 1.59. На победу «Ман Сити» в АПЛ букмекеры дают 2.35.
После 34-го тура главными фаворитами котировались «горожане» – 1.86 против 1.95 у «канониров».
Опубликовала: Венера Кравченко
достал Сити, пусть лучше Арсенал выиграет.
бред. арсенал может быть фаворитом только с 4-мя очками разницы перед последним туром.
так это уже не фаворит, а гарантированное чемпионство за тур до конца АПЛ
либо чел рил считать не умеет, либо слишком гениален, намекая, что даже это не гарантия)
Интересно, что некоторые конторы уже рассчитали своих игроков, кто ставил на победу Арсенала)
А смысл?
Что Арсенал чемпион, ясно было весь сезон. Мне правда пока не выплатили, ну ничего, подожду. Лучшая команда этого сезона в мире!
Вот я про то же. Коэффициенты, всякие Опта, это все вилы по воде.
ну Арсенал вроде подсобрался даже. как Артета этого добился неважно. главное титул АПЛ не упустить, фиг с ней с этой лигой чемпионов.
Арсенал выиграл АПЛ ещё в марте! Скоро буду богатым. Ура великим канонирам!
