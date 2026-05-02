«Барселона» забивает максимум 2 гола в 8 гостевых матчах подряд. 2.70 – серия прервется в выездной игре против «Осасуны»

«Барселона» сыграет в гостях с «Осасуной» в 34-м туре Ла Лиги.

Команда Ханси Флика – явный фаворит матча с коэффициентом 1.76. Победа хозяев идет за 4.60, ничья – за 4.10.

Букмекеры уверены, что игра будет результативной: тотал больше 2,5 голов оценивается в 1.55. При этом «Барселона» 8 матчей подряд забивает меньше 2,5 мячей на выезде.

На продление серии дают 1.40. Если каталонцы забьют 3+ гола, сыграет колэффициент 2.70.

Матч пройдет 2 мая. Начало – в 22:00 мск.

10 лет назад «Лестер» принес фанатам тысячи фунтов: как ставили на главное чудо АПЛ