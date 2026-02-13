2.34 – «Рексхэм» Райана Рейнольдса обыграет «Ипсвич» выйдет в 1/8 финала Кубка Англии
«Рексхэм» примет «Ипсвич» в 1/16 финала Кубка Англии.
Клуб из Чемпионшипа, принадлежащий актеру Райану Рейнольдсу, котируется андердогом встречи за 2.34. На проход гостей в следующий раунд дают коэффициент 1.62.
Ранее «Рексхэм» выбил из Кубка «Ноттингем Форест», победив в серии пенальти.
Матч состоится 13 февраля, начало – в 22:45 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
1 комментарий
Зря буки недооценивают Рексем)
