2.34 – «Рексхэм» Райана Рейнольдса обыграет «Ипсвич» выйдет в 1/8 финала Кубка Англии

«Рексхэм» примет «Ипсвич» в 1/16 финала Кубка Англии.

Клуб из Чемпионшипа, принадлежащий актеру Райану Рейнольдсу, котируется андердогом встречи за 2.34. На проход гостей в следующий раунд дают коэффициент 1.62.

Ранее «Рексхэм» выбил из Кубка «Ноттингем Форест», победив в серии пенальти.

Матч состоится 13 февраля, начало – в 22:45 по московскому времени.