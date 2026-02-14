23% – вероятность блокировки Telegram в России до конца февраля. Общий объем ставок на событие превысил $9 млн
Букмекеры начали принимать ставки на блокировку Telegram в России.
10 февраля Роскомнадзор начал замедлять работу мессенджера из-за несоблюдения российского законодательства. Перед этим Общественная палата направила запрос в ведомство о блокировке онлайн-казино в Telegram.
Букмекеры дают коэффициент 4.00 (23%) на то, что мессенджер будет заблокирован в России до конца февраля. 1.21 (77%) – Telegram будет доступен для пользователей в начале марта.
Суммарно на это событие было поставлено более 9 миллионов долларов.
В России блокируют телеграм. Один из поводов – онлайн-казино
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
