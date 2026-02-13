2.85 – Сафонов сыграет на ноль за «ПСЖ» во втором матче подряд. Парижане встретятся в «Ренном»

«Ренн» примет «ПСЖ» в 22-м туре чемпионата Франции.

Букмекеры дают коэффициент 2.85 на то, что Матвей Сафонов не пропустит во втором матче подряд. Ранее он сыграл на ноль в матче с «Марселем» (5:0).

В последний раз Сафонов дважды подряд сыграл на ноль в декабре (5:0 с «Ренном» и 0:0 с «Атлетико»).

Матч пройдет 13 февраля, начало – в 21:00 мск.