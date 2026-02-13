«Реал» пробил 11 пенальти за 23 тура Ла Лиги. 2.35 – будет пенальти с «Сосьедадом»
«Реал» с отрывом лидирует по числу исполненных пенальти в сезоне Ла Лиги.
Мадридский клуб заработал 11 пенальти за 23 тура. У ближайшего преследователя – «Жироны» – семь ударов с точки.
Букмекеры дают коэффициент 2.35 на то, что в игре между «Реалом» и «Сосьедадом» будет назначен пенальти.
Матч состоится 14 февраля, начало – в 23:00 мск.
Пенальти – оружие «Реала» в этом сезоне Ла Лиги. Атакуют рекорд «Барсы» из 2016-го
Опубликовал: Кирилл Михайлов
