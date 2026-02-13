Клэбо выиграл золото в «разделке» на 10 км. Перед Олимпиадой он не входил в топ-3 фаворитов дисциплины у букмекеров

Йоханнес Клэбо завоевал третью золотую медаль на Олимпиаде-2026.

29-летний норвежец стал победителем в коньковой «разделке» на 10 км. Вторым стал Матис Делож (Франция), третьим – Эйнар Хедегарт (Норвегия).

Перед стартом Игр в Италии букмекеры давали коэффициент 5.50 (18%) на то, что Клэбо возьмет золото в этой дисциплине. Он котировался ниже Хедегарта (2.30), Харальда Амундсена (3.20) и Мартина Нюэнгета (5.00).

Россиянин Савелий Коростелев завершил гонку на 15-м месте. Букмекеры ожидали, что он попадет в топ-10 (1.65, 56%).