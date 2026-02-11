Промо
Лига Ставок запустила SKI PASS для VIP-игроков

«Лига Ставок» расширяет программу привилегий для VIP-клиентов и запускает сезонное предложение для любителей горнолыжного отдыха. Привилегия доступна для игроков со статусом Gold и выше.

Теперь VIP-игроки могут получить ски-пасс на любой горнолыжный курорт на территории РФ за счёт компании. Для этого достаточно заранее сообщить персональному менеджеру о планируемой поездке и выбранном курорте. Если покупка ски-пасса онлайн на выбранный курорт невозможна, клиент может оформить его самостоятельно. После возвращения «Лига Ставок» компенсирует стоимость ски-пасса фрибетами.

В зависимости от уровня статуса предоставляются следующие условия:

Статус Gold — ски-пасс на 1 день катания;

Статус Platinum — ски-пасс на 3 дня катания;

Закрытый клуб «Империон» — ски-пасс на 5 дней катания.

«Лига Ставок» запустила премиальную программу лояльности для VIP-игроков в 2018 году и с тех пор продолжает сохранять статус лидера российского беттинга с долей VIP-игроков в 80%.

Подробнее о программе привилегий можно ознакомиться на сайте https://vip.ligastavok.ru/.

