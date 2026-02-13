  • Спортс
  «Динамо» обыграло «Автомобилист» в 11 из 12 последних матчей, но сегодня котируется андердогом
«Динамо» обыграло «Автомобилист» в 11 из 12 последних матчей, но сегодня котируется андердогом

«Автомобилист» примет «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Москвы победил в 11 из 12 последних очных встреч в лиге. В этом сезоне команды встретятся впервые.

Букмекеры считают хозяев фаворитами за 1.81. На победу гостей с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.09.

Матч пройдет 13 февраля, начало – в 17:00 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Динамовцев с победой, теперь стало 12 побед в 13 последних матчах.
