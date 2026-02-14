Малинин стал 8-м в мужском одиночном катании. Перед Олимпиадой вероятность его победы доходила до 99%

Американский фигурист Илья Малинин неудачно выступил в произвольной программе Олимпийских игр-2026.

Малинин, вероятность победы которого в определенный момент перед турниром оценивали в 1.01 (вероятность победы – 99%), финишировал лишь восьмым.

Перед произвольной программой итоговая победа американца оценивалась в 1.08 (93%), он лидировал после короткой программы.

Золотую медаль получил казахстанский спортсмен Михаил Шайдоров. Его победу букмекеры перед турниром оценивали в 40.00 (около 2,5%).