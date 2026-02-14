Малинин стал 8-м в мужском одиночном катании. Перед Олимпиадой вероятность его победы доходила до 99%
Американский фигурист Илья Малинин неудачно выступил в произвольной программе Олимпийских игр-2026.
Малинин, вероятность победы которого в определенный момент перед турниром оценивали в 1.01 (вероятность победы – 99%), финишировал лишь восьмым.
Перед произвольной программой итоговая победа американца оценивалась в 1.08 (93%), он лидировал после короткой программы.
Золотую медаль получил казахстанский спортсмен Михаил Шайдоров. Его победу букмекеры перед турниром оценивали в 40.00 (около 2,5%).
Опубликовал: Максимилиан Алфимов
99 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но вот что меня искренне восхитило, так это поведение Малинина, который после такого ужаса подошёл к Шайдорову, обнял его, пожал руку - то есть, поздравил соперника с победой. Какой же он молодец!
И , к сожалению, повторил спортивную судьбу Нейтана Чена, который почти так же провалил олимпиаду 2018 года, которую должен был выигрывать.
С этим кошмаром может сравниться только провал на прошлой Олимпиаде гениального Ханю.
Мы плакали тогда, мы плачем и сейчас.
И уж точно такая хрень как надуманный командник должен быть после личных соревнований, а не до.
Своим трудом Илья дал медаль никакущим Лью и Глен. А сам остался наедине с личной трагедией.
И Миша понимает к сожалению что он не выиграл, а Илья просто условно не участвовал.
И за Петра обидно.
Японское кракозяброе катание уж точно не должно быть оценено с такими плюсами.
Перед началом игр "проглядывались" три золотые медали, не считая командника. А тут такое...
Петр должен быть по меньшей мере вторым!