  • Малинин стал 8-м в мужском одиночном катании. Перед Олимпиадой вероятность его победы доходила до 99%
99

Малинин стал 8-м в мужском одиночном катании. Перед Олимпиадой вероятность его победы доходила до 99%

Американский фигурист Илья Малинин неудачно выступил в произвольной программе Олимпийских игр-2026.

Малинин, вероятность победы которого в определенный момент перед турниром оценивали в 1.01 (вероятность победы – 99%), финишировал лишь восьмым.

Перед произвольной программой итоговая победа американца оценивалась в 1.08 (93%), он лидировал после короткой программы.

Золотую медаль получил казахстанский спортсмен Михаил Шайдоров. Его победу букмекеры перед турниром оценивали в 40.00 (около 2,5%).

Вот так вот заранее вешать медали
Гуменник обошёл Малинина! Но есть нюанс…
Ставки
падение квадгада с Олимпа...
Он еще молод и есть следующие ОИ. Как раз улучшит хоть компоненты. А тож авансом все ставили.
Эту дичь даже и представить после короткой программы никто не мог, массовый провал трёх фаворитов
Ну, что касается Сяо Хим Фа - от него можно было ожидать такого катания. Как и провала Грассля.
Но вот что меня искренне восхитило, так это поведение Малинина, который после такого ужаса подошёл к Шайдорову, обнял его, пожал руку - то есть, поздравил соперника с победой. Какой же он молодец!
И , к сожалению, повторил спортивную судьбу Нейтана Чена, который почти так же провалил олимпиаду 2018 года, которую должен был выигрывать.
он и а 22 не должен был, амерфедра таких чемпионов штампует. когда японцы прогибаются
Такого не должно быть…. Нельзя такой груз на спортсмена вешать, он морально уже давно вероятно был на пределе срыва.
С этим кошмаром может сравниться только провал на прошлой Олимпиаде гениального Ханю.
Мы плакали тогда, мы плачем и сейчас.
И уж точно такая хрень как надуманный командник должен быть после личных соревнований, а не до.
Своим трудом Илья дал медаль никакущим Лью и Глен. А сам остался наедине с личной трагедией.
И Миша понимает к сожалению что он не выиграл, а Илья просто условно не участвовал.
И за Петра обидно.
Японское кракозяброе катание уж точно не должно быть оценено с такими плюсами.
Неистово плюсую 🙏
Все-таки разные ситуации: Ханю уже все равно было на медали. он так сам говорил, так как для него главной целью был 4А, а не третий ОЧ титул. А вот Илья.. он очень стремился к этому титулу. мне очень страшно за его ментальное здоровье((
Одно страшно. После сего действа американская федра в женском одиночном включит все возможные, кгхм, ресурсы...
Перед началом игр "проглядывались" три золотые медали, не считая командника. А тут такое...
Чоков прокатили с золотом, Илька сам развалился в хлам. У амеров единственная надежда на золото - девочки, а они такого морального прессинга могут и не сдюжить
Щелчок по носу и карма. Ну, и хвост нечистый.
Да потому что нельзя в таких видах спорта, где нервы играют решающее значение, заранее вешать медаль. Это же не бег. Жаль Илью, выдающийся фигурист, но вот так.... Рада за Михаила, понимаю, что это Казахстан, но по сути это школа СССР, один из тренеров Урманов. Забанили русских, а не тут то было) Наш Петя тоже умничка, в предложенных условиях сделал все, что мог.
Ну, слетела корона с Малинина. А кто его назначил богом квадов? Самое главное - что российские фигуристы могут успешно выступать на международных соревнованиях. По факту Петр обошел Илью.
Сам себя и назначил.
Еще Кабаева говорила "Никогда заранее нельзя вешать золотую медаль". Она в Сиднее уронила обруч, когда все пророчили золото. Не представляю чувства Ильи.
Петру сняли более 10 баллов за технику, мерзавцы !
Петр должен быть по меньшей мере вторым!
Вроде бы по окончании программы на табло за технику было 110, по итогу упала до 103.
114 > 103
рановато этот пафос пошел с квадгадом и произвольной со своими речитативами, но как-то жалко немного по-человечески его, объективно сильнейший одиночник цикла и тут такое
Не а. его превозносили зато, чего нет - за программы, презентацию ( не к ночи будь помянуты) какае там скейтинг скиллз? Его грибовали нещадно, а он уверовал.
