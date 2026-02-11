Промо
BetBoom представила итоги Australian Open – 3 500 000 рублей с одной ставки и выигрышный кэф 232!

Букмекерская компания BetBoom подвела итоги завершившегося Открытого чемпионата Австралии по теннису. Крупнейший выигрыш один из клиентов получил благодаря ставке на победу Сораны Кырсти против Евы Лис за 1.75. Матч начался неудачно для Кырсти – Сорана стартовала со счета 0:3 и проиграла первую партию 3:6. Однако это не помешало румынке собраться и забрать последующие сеты со счетом 6:4 и 6:3 и выиграть матч. Победа Кырсти принесла клиенту BetBoom выигрыш в размере 3 500 000 рублей.

Самый высокий выигрышный коэффициент один из бетторов поймал благодаря экспрессу сразу из 16-ти матчей. В купон вошли следующие варианты:

●      Победа Стирнс против Марцинко за 1.72 (2:0)

●      Победа Бублика против Фучовича за 1.21 (3:0)

●      Победа Рублева против Фарии за 1.11 (3:1)

●      Победа Этчеверри против Фери за 1.62 (3:0)

●      Победа Тиафо против Комесаны за 1.36 (3:1)

●      Победа Баптист против Хантер за 1.58 (2:0)

●      Победа Таусон против Полины Кудерметовой за 1.45 (2:1)

●      Победа Мбоко против Макналли за 1.35 (2:0)

●      Победа Потаповой против Радукану за 3.00 (2:0)

●      Победа Паолини против Фреш за 1.24 (2:0)

●      Победа Мирры Андреевой против Саккари за 1.18 (2:0)

●      Победа Меншика против Йодара за 1.53 (3:0)

●      Победа Музетти против Сонего за 1.34 (3:0)

●      Победа Пегулы против Кесслер за 1.21 (2:0)

●      Победа Швентек против Боузковой за 1.11 (2:0)

●      Победа Киз против Крюгер за 1.22 (2:0)

Практически все матчи из экспресса прошли с «запасом». Лишь в игре Клары Таусон и Полины Кудерметовой интрига сохранялась до финального сета. Клиент BetBoom взял победу Таусон. Клара забрала первый сет 6:3, но после отдала второй с тем же счетом. Финальная партия дошла до счета 5:5, затем датчанка выиграла два гейма подряд, оформив победу в матче. Клиент BetBoom поставил на экспресс 350 фрибетов и забрал выигрыш в размере 80 896 рублей. Коэффициент купона составил 232.13.

Наиболее популярным матчем среди клиентов ожидаемо стал финал АО между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькасаром. Букмекеры закономерно считали Алькараса уверенным фаворитом противостояния, однако большинство клиентов BetBoom поставили на победу Джоковича. Логику можно объяснить перфомансом Новака в полуфинале АО – серб разобрался в пяти сетах с одним из главных фаворитов турнира Янником Синнером. Но в финале повторного «апсета» не случилось. Несмотря на то, что Алькарас проиграл первый сет, затем испанец забрал три партии подряд и выиграл финал. Отметим, что благодаря победе на турнире, Карлос стал самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема» в истории тенниса. В 22 года Алькарас одержал как минимум одну победу на каждом из ТБШ.

Чаще всего бетторы ставили на матчи топ-4 рейтинга АТР: Алькараса, Джоковича, Синнера и Зверева. Интересно, что в списке не оказалось ни одного российского спортсмена. К сожалению, на данном турнире теннисисты из России не смогли показать себя, и никто из них не прошел дальше 1/8 в мужском и женском разряде соответственно. Cтоит отметить, что в топ также попала Елена Рыбакина, в итоге выигравшая финал женского АО.

Топ-3 по ставкам на победу в турнире среди мужчин составили Карлос Алькарас, Янник Синнер и Даниил Медведев, а среди женщин – Арина Соболенко, Елена Рыбакина и Мирра Андреева. В итоге Медведев и Андреева вылетели уже на стадии 1\8, Синнер добрался до полуфинала, а Соболенко проиграла финал. Алькарас и Рыбакина выиграли мужской и женский титулы соответственно

Напоминаем, что все трансляции всех турниров АТР в нынешнем сезоне будут доступны бесплатно на BB Tennis. Матчи можно будет посмотреть как на сайте, так и на официальных каналах на YouTube и Twitch. Анонсы трансляций и другую полезную информацию можно найти в Telegram-канале BB Tennis.

