У «Интера» 2 победы в 9 последних матчах с «Ювентусом». Миланцы котируются фаворитами предстоящей очной встречи
«Интер» примет «Ювентус» в 25-м туре Серии А.
«Интер» котируется фаворитом с коэффициентом 2.02. На победу «Ювентуса» букмекеры дают 4.10, на ничью – 3.40.
Миланцы выиграли 2 из 9 последних матчей с туринцами (4 поражения и 3 ничьих). Последняя победа – в феврале 2024-го (1:0). Если «Юве» как минимум не уступит, сыграет коэффициент 1.81.
Матч пройдет 14 февраля. Начало – в 22:45 мск.
«Интер» 2 года не побеждает «Юве», но неудобен для Спаллетти. Какой тренд окажется сильнее?
Опубликовала: Венера Кравченко
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Особо сил на Договоринтус тратить не надо, они ни за что не борются и могут играть как в последний раз в жизни. Главное без травм и карточек, впереди ЛЧ.
Особо сил на Договоринтус тратить не надо, они ни за что не борются и могут играть как в последний раз в жизни. Главное без травм и карточек, впереди ЛЧ.
Так с твоих же слов, Юве ни за что не борется. Зачем им напрягаться? А вот картонке надо, иначе может чемпионство опять уйти из под носа. А так - обе команды в ЛЧ еще играют.
Главное ушатать Ювентус и Милан.
Статистика порой о многом говорит,хотябы ничью скатать сегодня.
Для меня особняком, пофиг даже на норвегов в ЛЧ. Лучше тут победить, а с Буде как получится.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем