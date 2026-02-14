У «Интера» 2 победы в 9 последних матчах с «Ювентусом». Миланцы котируются фаворитами предстоящей очной встречи

«Интер» примет «Ювентус» в 25-м туре Серии А.

«Интер» котируется фаворитом с коэффициентом 2.02. На победу «Ювентуса» букмекеры дают 4.10, на ничью – 3.40.

Миланцы выиграли 2 из 9 последних матчей с туринцами (4 поражения и 3 ничьих). Последняя победа – в феврале 2024-го (1:0). Если «Юве» как минимум не уступит, сыграет коэффициент 1.81.

Матч пройдет 14 февраля. Начало – в 22:45 мск.

«Интер» 2 года не побеждает «Юве», но неудобен для Спаллетти. Какой тренд окажется сильнее?