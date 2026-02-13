«Милан» не проигрывает 22 матча подряд в чемпионате. Серия продлится минимум до 25 игр, считают букмекеры

«Милан» не проигрывает в Серии А на протяжении 22 матчей.

Единственное поражение в чемпионате в этом сезоне – от «Кремонезе» (1:1) в 1-м туре.

«Милан» котируется подавляющим фаворитом сегодняшнего матча против «Пизы» за 1.65. Букмекеры считают, что беспроигрышная серия «россонери» продлится минимум 25 матчей – на это дают коэффициент 1.65.

Матч состоится 13 февраля, начало – в 22:45 мск.