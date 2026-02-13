«Милан» не проигрывает 22 матча подряд в чемпионате. Серия продлится минимум до 25 игр, считают букмекеры
«Милан» не проигрывает в Серии А на протяжении 22 матчей.
Единственное поражение в чемпионате в этом сезоне – от «Кремонезе» (1:1) в 1-м туре.
«Милан» котируется подавляющим фаворитом сегодняшнего матча против «Пизы» за 1.65. Букмекеры считают, что беспроигрышная серия «россонери» продлится минимум 25 матчей – на это дают коэффициент 1.65.
Матч состоится 13 февраля, начало – в 22:45 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот когда такие новости публикуют, обязательно наоборот все происходит.
И да, единственно поражение с Кремонезе - 1-1?) может 1-2?) Спортс, хватает уже стебаться.
С пизы сегодня чемпионство Интеру !))
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем