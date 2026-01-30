Эмери стал фаворитом на назначение в «Реал» у букмекеров. Коэффициент обвалился в 6 раз с начала недели

Унаи Эмери может возглавить «Реал».

Тренер «Астон Виллы» стал букмекерским фаворитом на назначение в мадридский клуб. С начала недели коэффициент обвалился почти в 6 раз – с 17.00 до 3.00.

Ранее журналист Рамон Альварес де Мон сообщал, что Эмери будет главным кандидатом на пост тренера «Реала», если мадридский клуб решит расстаться с Альваро Арбелоа по окончании сезона.

Тренер «Реала» в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:

1. Унаи Эмери – 3.00

2. Альваро Арбелоа – 3.75

3. Юрген Клопп – 4.50

4. Зинедин Зидан – 7.00

5. Томас Тухель – 9.00