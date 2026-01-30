Эмери стал фаворитом на назначение в «Реал» у букмекеров. Коэффициент обвалился в 6 раз с начала недели
Унаи Эмери может возглавить «Реал».
Тренер «Астон Виллы» стал букмекерским фаворитом на назначение в мадридский клуб. С начала недели коэффициент обвалился почти в 6 раз – с 17.00 до 3.00.
Ранее журналист Рамон Альварес де Мон сообщал, что Эмери будет главным кандидатом на пост тренера «Реала», если мадридский клуб решит расстаться с Альваро Арбелоа по окончании сезона.
Тренер «Реала» в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:
1. Унаи Эмери – 3.00
2. Альваро Арбелоа – 3.75
3. Юрген Клопп – 4.50
4. Зинедин Зидан – 7.00
5. Томас Тухель – 9.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
По моему даже Шон Дайч лучше справится, против него попробуй пикни
Да, Моур давно сбитый летчик, но никто нормальный в эту клоаку уже не пойдет) А так хоть зрелище будет, кто кого съест: Моур или Винисиус и Ко. Каких то спортивных результатов с такой комплектацией команды ждать не стоит.
Все топовые тренеры сегодня ставят тот или иной догматический футбол, где в основе прессинг, контроль и дисциплина в разной интерпретации. Позови Клоппа, Артету, Тухеля, Компании, да хоть Мареску – они упрутся в те же проблемы с игроками, что были у Алонсо в этом сезоне.
Те тренеры, кто давал игрокам свободу на поле, чтобы они проявляли свои лучшие качества, уже и так были в Реале, зачастую и не по одному разу (Моуриньо, Анчелотти, Зидан). Возможно, отчасти подходит Индзаги, так как в Интере он старался адаптироваться под возрастной состав, чтобы выжать из него лучшее, то есть показал гибкость вне рамок прессинга и тактики, но про Индзаги никаких разговоров даже не ведётся.
Ну а сеньор Гуд Ибнинг в Реале - это даже несмешно. Уже давно все поняли, что это выдающийся тренер для середняков и посредственный тренер для грандов. Если Перес назначит его, это будет означать, что ему точно пора на пенсию.
Во первых он тренировал только один гранд - ПСЖ. А Арсенал на тот момент не был уже давно топ клубом. Во вторых, его ПСЖ была имхо самой сильной до версии Энрике, даже сильнее команды Тухеля, что выходила в финал ЛЧ. Кто знает, что было бы если бы не Айтекин.
Абсолютно никто не подойдет этому Реалу.
Ну Анчелотти на сезон-два разве что снова