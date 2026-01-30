  • Спортс
  Эмери стал фаворитом на назначение в «Реал» у букмекеров. Коэффициент обвалился в 6 раз с начала недели
Эмери стал фаворитом на назначение в «Реал» у букмекеров. Коэффициент обвалился в 6 раз с начала недели

Унаи Эмери может возглавить «Реал».

Тренер «Астон Виллы» стал букмекерским фаворитом на назначение в мадридский клуб. С начала недели коэффициент обвалился почти в 6 раз – с 17.00 до 3.00.

Ранее журналист Рамон Альварес де Мон сообщал, что Эмери будет главным кандидатом на пост тренера «Реала», если мадридский клуб решит расстаться с Альваро Арбелоа по окончании сезона.

Тренер «Реала» в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:

1. Унаи Эмери – 3.00

2. Альваро Арбелоа – 3.75

3. Юрген Клопп – 4.50

4. Зинедин Зидан – 7.00

5. Томас Тухель – 9.00

Я даже не знаю, существует ли более неподходящий для Реала тренер. Эмери, который провалился во всех больших командах и был успешен во всех середняках и предтопах. А там его оставят на съедение винисиусам и прочей нечисти

По моему даже Шон Дайч лучше справится, против него попробуй пикни
Ответ Catch You
Я даже не знаю, существует ли более неподходящий для Реала тренер. Эмери, который провалился во всех больших командах и был успешен во всех середняках и предтопах. А там его оставят на съедение винисиусам и прочей нечисти По моему даже Шон Дайч лучше справится, против него попробуй пикни
у него была только 1 большая команда в карьере - ПСЖ, и он там точно не провалился.
Ответ Catch You
Я даже не знаю, существует ли более неподходящий для Реала тренер. Эмери, который провалился во всех больших командах и был успешен во всех середняках и предтопах. А там его оставят на съедение винисиусам и прочей нечисти По моему даже Шон Дайч лучше справится, против него попробуй пикни
Вот почему он Спартак не потянул ! ) Слишком великий клубец для тренеришки ..
Этот детский сад слил Алонсо за пол сезона, Эмери они съедят за три матча!
Ответ <<Amstel Trigun>>
Этот детский сад слил Алонсо за пол сезона, Эмери они съедят за три матча!
Надеюсь он не придет, а если приедет, то с условием что у него будет карт-бланш
Ответ <<Amstel Trigun>>
Этот детский сад слил Алонсо за пол сезона, Эмери они съедят за три матча!
Надо будет брать Черчесова помощником по душу.
Надо вообще звать Моуриньо. Я его хоть и не люблю, но вариант идеальный. Поставит всех этих звездунов на место, наладит контратакующий футбол (а он один из лучших в этом) и может получится история как с Анчи. Вернулся, когда в него уже никто не верил)

Да, Моур давно сбитый летчик, но никто нормальный в эту клоаку уже не пойдет) А так хоть зрелище будет, кто кого съест: Моур или Винисиус и Ко. Каких то спортивных результатов с такой комплектацией команды ждать не стоит.
Ответ Артур Сергеевич
Надо вообще звать Моуриньо. Я его хоть и не люблю, но вариант идеальный. Поставит всех этих звездунов на место, наладит контратакующий футбол (а он один из лучших в этом) и может получится история как с Анчи. Вернулся, когда в него уже никто не верил) Да, Моур давно сбитый летчик, но никто нормальный в эту клоаку уже не пойдет) А так хоть зрелище будет, кто кого съест: Моур или Винисиус и Ко. Каких то спортивных результатов с такой комплектацией команды ждать не стоит.
Кстати, любопытная мысль. Вряд ли это будет хуже, чем пока еще неопытный Арбелоа. Да и в целом интересный сценарий
Ответ Артур Сергеевич
Надо вообще звать Моуриньо. Я его хоть и не люблю, но вариант идеальный. Поставит всех этих звездунов на место, наладит контратакующий футбол (а он один из лучших в этом) и может получится история как с Анчи. Вернулся, когда в него уже никто не верил) Да, Моур давно сбитый летчик, но никто нормальный в эту клоаку уже не пойдет) А так хоть зрелище будет, кто кого съест: Моур или Винисиус и Ко. Каких то спортивных результатов с такой комплектацией команды ждать не стоит.
Моур в МЮ то толком звиздунов не смог поставить на место, а ты хочешь чтобы он в Реале это сделал)))
Только благодаря Спартаку он стал котироваться как тренер высокого класса. Но Спартак его не оценил, и переключился на ежегодно меняющихся ноунеймов. В этом всë руководство народного клуба.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Только благодаря Спартаку он стал котироваться как тренер высокого класса. Но Спартак его не оценил, и переключился на ежегодно меняющихся ноунеймов. В этом всë руководство народного клуба.
Зато вон как приподнялся после их школы
Похоже на то, что проблема Реала не в самом выборе тренера, а в том, что подходящего им тренера сейчас попросту нет. Объясню ниже.

Все топовые тренеры сегодня ставят тот или иной догматический футбол, где в основе прессинг, контроль и дисциплина в разной интерпретации. Позови Клоппа, Артету, Тухеля, Компании, да хоть Мареску – они упрутся в те же проблемы с игроками, что были у Алонсо в этом сезоне.

Те тренеры, кто давал игрокам свободу на поле, чтобы они проявляли свои лучшие качества, уже и так были в Реале, зачастую и не по одному разу (Моуриньо, Анчелотти, Зидан). Возможно, отчасти подходит Индзаги, так как в Интере он старался адаптироваться под возрастной состав, чтобы выжать из него лучшее, то есть показал гибкость вне рамок прессинга и тактики, но про Индзаги никаких разговоров даже не ведётся.

Ну а сеньор Гуд Ибнинг в Реале - это даже несмешно. Уже давно все поняли, что это выдающийся тренер для середняков и посредственный тренер для грандов. Если Перес назначит его, это будет означать, что ему точно пора на пенсию.
Эмери не тренер грандов, желаю ему остаться в Вилле и почему нет, бороться за золотые медали АПЛ
Я не понимаю аргумента, что Эмери не может тренировать гранды.

Во первых он тренировал только один гранд - ПСЖ. А Арсенал на тот момент не был уже давно топ клубом. Во вторых, его ПСЖ была имхо самой сильной до версии Энрике, даже сильнее команды Тухеля, что выходила в финал ЛЧ. Кто знает, что было бы если бы не Айтекин.
Ответ Pato07
Я не понимаю аргумента, что Эмери не может тренировать гранды. Во первых он тренировал только один гранд - ПСЖ. А Арсенал на тот момент не был уже давно топ клубом. Во вторых, его ПСЖ была имхо самой сильной до версии Энрике, даже сильнее команды Тухеля, что выходила в финал ЛЧ. Кто знает, что было бы если бы не Айтекин.
Речь не про текущий уровень клуба, а про ожидания болельщиков и футбольного сообщества. В этом плане даже Спартак был грандом (по российским меркам). Поэтому под давлением от ожиданий баску тяжело работать.
Ответ Ласло Ковач
Речь не про текущий уровень клуба, а про ожидания болельщиков и футбольного сообщества. В этом плане даже Спартак был грандом (по российским меркам). Поэтому под давлением от ожиданий баску тяжело работать.
ну вот от Эмери в Реала все ожидают провала, выходит он наоборот должен справиться
Нормалёк , Лига Европы считай в кармане
Ответ leon01
Нормалёк , Лига Европы считай в кармане
Реал в отличии от Барсы там не играл никогда
Ответ Судейская комната РЖД
Реал в отличии от Барсы там не играл никогда
Барса в отличии от Реала играет в Футбол!
Не стоит, пока Перес в Реале чистку не сделает
И вот надо было сбрасывать Алонсо, чтоб такую чехарду устраивать?
Абсолютно никто не подойдет этому Реалу.
Ну Анчелотти на сезон-два разве что снова
Рекомендуем