12

Алькарас – явный фаворит финала Australian Open против Джоковича. Самый вероятный счет – 3:0 в пользу испанца

Карлос Алькарас и Новак Джокович встретятся в финале Australian Open.

Букмекеры считают 22-летнего испанца подавляющим фаворитом встречи за 1.37. На победу 38-летнего серба дают коэффициент 3.30.

3:0 в пользу Алькараса – самый вероятный счет матча за 2.90.

Игра состоится 1 февраля, начало – в 11:30 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
12 комментариев
Где-то мы уже это видели
Как после такого матча можно говорить о явном фаворите?
Очень странно учитывая прошлогодний четвертьфинал.
Обязательно покажите это Джоковичу перед финалом
Странные котировки, 1.37 это уж точно не на 3-0 а на фора по сетам Новака +2.5
Верим в победу Джоковича!
Какой смелый прогноз, однако, на фоне сегодняшних событий:)
3.3 это коэффициент на победу в пятом сете против Синера, а так был за 8 на матч. Так что это не большой коэффициент.
Ответ Saimon Dallass
3.3 это коэффициент на победу в пятом сете против Синера, а так был за 8 на матч. Так что это не большой коэффициент.
в марафоне вообще 11.5 было
Я бы не был так уверен что Карась явный фаворит, Джокович Может побороться за победу!!! Шансы есть!!! Ну по моему мнению шансы всё таки 60/ 40 в пользу Карасика!!!
