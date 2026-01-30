«ПСЖ» уверенно пройдет «Монако», «Бенфика» вылетит от «Реала»: ожидания букмекеров от стыковых матчей ЛЧ
В Ньоне состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги чемпионов.
Букмекеры определились с фаворитами на выход в 1/8 финала:
«Монако» (5.50 – проход) – «ПСЖ» (1.15)
«Галатасарай» (2.65) – «Ювентус» (1.50)
«Бенфика» (4.40) – «Реал» (1.20)
«Боруссия» Д (1.88) – «Аталанта» (1.92)
«Карабах» (5.20) – «Ньюкасл» (1.16)
«Брюгге» (4.10) – «Атлетико» (1.25)
«Буде-Глимт» (4.30) – «Интер» (1.22)
«Олимпиакос» (3.95) – «Байер» (1.25)
Первые стыковые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные – 24 и 25 февраля.
Победители стыковых матчей сыграют в 1/8 финала с восьмеркой лучших клубов общего этапа. Жеребьевка этой стадии запланирована на 27 февраля.
Бред, ничего хорошего
Полезное решение, только так и можно бороться с нелегалами
Опубликовал: Кирилл Михайлов
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Три дня назад Бенфика ногами вперед вынесла мадридских пижонов, а им коэффициент дают почти как Карабаху 🤔
Три дня назад Бенфика ногами вперед вынесла мадридских пижонов, а им коэффициент дают почти как Карабаху 🤔
Ну так в одном отдельном матче все что угодно может случиться, а тут двухматчевое противостояние
Ну так в одном отдельном матче все что угодно может случиться, а тут двухматчевое противостояние
Все верно) странно что многие тут это не понимают. В одном матче даже любители из Альбасете Реал обыграли. Так что должен проходить Бенфику по итогам 2 матчей
я бы грузанул на бенфику) легкие деньги
я бы грузанул на бенфику) легкие деньги
Поставь свой туз
Должен быть один сюрприз тут хотя бы. Интересно кто же это будет?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем