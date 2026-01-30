«Астон Вилла» – явный фаворит Лиги Европы по версии букмекеров. «Рома» – 2-я, «Лион» – 3-й, «Порту» – 4-й, «Бетис» – 5-й

Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги Европы после завершения общего этапа.

Явным фаворитом на победу в турнире котируется «Астон Вилла» (4.50). В топ-3 также входят «Рома» (8.50) и «Лион» (10.00), занявший первое место на общем этапе.

Победитель Лиги Европы-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Астон Вилла» – 4.50

2. «Рома» – 8.50

3. «Лион» – 10.00

4. «Порту» – 10.50

5. «Бетис» – 12.00

6. «Ноттингем Форест» – 14.00

7. «Болонья» – 17.00

Остальные – от 25.00.