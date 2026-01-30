«Астон Вилла» – явный фаворит Лиги Европы по версии букмекеров. «Рома» – 2-я, «Лион» – 3-й, «Порту» – 4-й, «Бетис» – 5-й
Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги Европы после завершения общего этапа.
Явным фаворитом на победу в турнире котируется «Астон Вилла» (4.50). В топ-3 также входят «Рома» (8.50) и «Лион» (10.00), занявший первое место на общем этапе.
Победитель Лиги Европы-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Астон Вилла» – 4.50
2. «Рома» – 8.50
3. «Лион» – 10.00
4. «Порту» – 10.50
5. «Бетис» – 12.00
6. «Ноттингем Форест» – 14.00
7. «Болонья» – 17.00
Остальные – от 25.00.
Бред, ничего хорошего
Полезное решение, только так и можно бороться с нелегалами
Опубликовал: Кирилл Михайлов
