  C 80% до 40% упала вероятность того, что Яннис Адетокумбо останется в «Милуоки». «Голден Стэйт» – фаворит на обмен игрока на Polymarket
32

C 80% до 40% упала вероятность того, что Яннис Адетокумбо останется в «Милуоки». «Голден Стэйт» – фаворит на обмен игрока на Polymarket

Яннис Адетокумбо может покинуть «Милуоки».

На платформе для ставок Polymarket вероятность того, что Адетокумбо останется в «Милуоки» обвалилась за сутки с 80% до 40%.

Пользователи биржи прогнозов считают «Голден Стэйт» фаворитом на обмен игрока с вероятностью в 24%. Переход в «Майами» оценивается в 14%, в «Нью-Йорк» – 13%.

По слухам, «Бакс» готовятся к обмену многолетнего лидера перед дедлайном.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
32 комментария
Ну в плане медийки и рейтингов лиге очень выгоден такой вариант развития событий. Карри и Яннис в одной команде. Поэтому не удивлен таким кэфам, тем более пакет от ГСВ сейчас наиболее заманчив для Бакс, если они не хотят ждать лета.
А чем пакет ГСВ наиболее заманчив, чем пакеты от Майами, Торонто или Хьюстона?
Пиками естественно. Пики ценятся на рынке намного ценнее игроков, тем более с большой долей вероятности пики ГСВ будут лотерейные. Бакс не хотят получить каких-то хороших игроков взамен Янниса. Им нужны молодые таланты и хороший драфт капитал. У Торонто, Майами и Хьюстона есть молодые игроки, но нету хорошего драфт капитала. Это я говорю на момент дедлайна. Летом будет совсем другая ситуация, там пики разблокируются и Майами и Хьюстон смогут предложить лучше пакеты
Полимаркет же не совсем вероятность показывает, он показывает рыночные ОЖИДАНИЯ беттеров. Технически это цена, формирующаяся спросом/предложением
Ну это показывает, что какие-то крупные игроки зашли со ставкой в ГСВ. Откуда у них такая уверенность, что они готовы рисковать огромными деньгами? Значит у них есть какая-то инсайдерская информация
нет, это этого не значит, просто чуваки почитали новости/сплетни/твиттер и решили довериться, не более
Не очень понимаю, почему ГСВ фаворит. У них 4 пика, но они скорее всего будут впаривать Батлера. У Батлера тяжелый контракт на два года, он займет кучу места в платежки лишая оленей маневра. Слив Батлера сам по себе стоит пиков. Из 4 пиков ГСВ как минимум первые два, пока Яннис еще жив, будут нелотерейные. Так что в лучшем случае ценными будут 3 и 4 пик. А это будет через 4-6 лет. А Оленям надо что-то уже здесь и сейчас. Им нужен игрок которого бы они уже сейчас могли назначить франчайзом
Потому что олени все же благодарны Яннису и вряд ли будут сливать его в какую-нибудь дыру. А выбирая между пиками ГСВ и, допустим, Майами или Хьюстона (учитывая, что обмен может состояться и летом), Уорриорз в миллион раз предпочтительнее. У Рокетс обалденный молодой состав и адекватный менеджмент, а Майами со Споэльстрой никогда не танкуют. В то же время Уорриорз с Яннисом очевидно будут цеплять 2-3 года ближайшие для реальных походов за гайками, а дальше уйдут в глубочайшую перестройку. Да, придется подождать, но так пики можно и как активы раньше использовать. Это точно лучше, чем почти гарантированное ничего от Хит и Ракет.

Тем более по игрокам все идентично такое себе. Мы все знаем, что эти чудодейственные "ребята из ниоткуда" Эрика работают так прежде всего в самом же Майами, а Хьюстон вряд ли будет расставаться с действительно ценными молодыми
Это было бы шикарно - Янис в ГСВ
Тогда о борьбе за титул можно говорить как о чём то реальном.
Янис не решит проблему ГСВ, как мне кажется. Конечно шансов станет больше, но я всё равно не верю в гайку даже с Янисом
Но надежда, с ним, будет хоть как то обоснована
Никуда он не перейдёт. Если только дед не "отдаст" ему свою зарплату.
