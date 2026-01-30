C 80% до 40% упала вероятность того, что Яннис Адетокумбо останется в «Милуоки». «Голден Стэйт» – фаворит на обмен игрока на Polymarket
Яннис Адетокумбо может покинуть «Милуоки».
На платформе для ставок Polymarket вероятность того, что Адетокумбо останется в «Милуоки» обвалилась за сутки с 80% до 40%.
Пользователи биржи прогнозов считают «Голден Стэйт» фаворитом на обмен игрока с вероятностью в 24%. Переход в «Майами» оценивается в 14%, в «Нью-Йорк» – 13%.
По слухам, «Бакс» готовятся к обмену многолетнего лидера перед дедлайном.
Бред, ничего хорошего
Полезное решение, только так и можно бороться с нелегалами
Тем более по игрокам все идентично такое себе. Мы все знаем, что эти чудодейственные "ребята из ниоткуда" Эрика работают так прежде всего в самом же Майами, а Хьюстон вряд ли будет расставаться с действительно ценными молодыми
Тогда о борьбе за титул можно говорить как о чём то реальном.