15.00 давали на победу Джоковича над Синнером после третьего сета
Новак Джокович сенсационно обыграл Янника Синнера в полуфинале Australian Open – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Итальянский теннисист котировался явным фаворитом встречи за 1.06. На победу 38-летнего серба давали коэффициент 9.00.
После третьего сета на выход Джоковича в финал можно было поставить за 15.00 – около 6% вероятности.
В решающем матче сербский теннисист встретится с Карлосом Алькарасом.
Боюсь представить, сколько проиграли поставившие на Синнера. Ставки - зло
А я еще сюда писал, не много ли Джоковичу дают перед матчем. Около 10 давали)
букмекеры никогда не проигрывают. просто все ставили на Синнера
Ору, все ставили на синнера за 1.05))
При 5-4 в пятом я поставил на Синнера. Никогда так не радовался проигрышу ставки.
