5

15.00 давали на победу Джоковича над Синнером после третьего сета

Новак Джокович сенсационно обыграл Янника Синнера в полуфинале Australian Open – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Итальянский теннисист котировался явным фаворитом встречи за 1.06. На победу 38-летнего серба давали коэффициент 9.00.

После третьего сета на выход Джоковича в финал можно было поставить за 15.00 – около 6% вероятности.

В решающем матче сербский теннисист встретится с Карлосом Алькарасом.

В России хотят легализовать онлайн-казино. Что думаете?12860 голосов
Бред, ничего хорошегоЕкатерина Мизулина
Полезное решение, только так и можно бороться с нелегаламиАндрей «Mellstroy» Бурим
Опубликовал: Кирилл Михайлов
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Боюсь представить, сколько проиграли поставившие на Синнера. Ставки - зло
А я еще сюда писал, не много ли Джоковичу дают перед матчем. Около 10 давали)
Ответ
А я еще сюда писал, не много ли Джоковичу дают перед матчем. Около 10 давали)
букмекеры никогда не проигрывают. просто все ставили на Синнера
Ответ
букмекеры никогда не проигрывают. просто все ставили на Синнера
Ору, все ставили на синнера за 1.05))
При 5-4 в пятом я поставил на Синнера. Никогда так не радовался проигрышу ставки.
