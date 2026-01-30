15.00 давали на победу Джоковича над Синнером после третьего сета

Новак Джокович сенсационно обыграл Янника Синнера в полуфинале Australian Open – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Итальянский теннисист котировался явным фаворитом встречи за 1.06. На победу 38-летнего серба давали коэффициент 9.00.

После третьего сета на выход Джоковича в финал можно было поставить за 15.00 – около 6% вероятности.

В решающем матче сербский теннисист встретится с Карлосом Алькарасом.