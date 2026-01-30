15.00 давали на победу «Лиона» на общем этапе Лиги Европы перед стартом турнира

«Лион» занял первое место в таблице общего этапа Лиги Европы.

Французский клуб набрал 21 очко в 8 турах, опередив «Астон Виллу» по дополнительным показателям.

Перед стартом турнира на победу «Лиона» на общем этапе ЛЕ давали коэффициент 15.00.

«Лион» идет четвертым фаворитом на победу в Лиге Европы по версии Opta.