15.00 давали на победу «Лиона» на общем этапе Лиги Европы перед стартом турнира
«Лион» занял первое место в таблице общего этапа Лиги Европы.
Французский клуб набрал 21 очко в 8 турах, опередив «Астон Виллу» по дополнительным показателям.
Перед стартом турнира на победу «Лиона» на общем этапе ЛЕ давали коэффициент 15.00.
«Лион» идет четвертым фаворитом на победу в Лиге Европы по версии Opta.
Бред, ничего хорошего
Полезное решение, только так и можно бороться с нелегалами
