4.70 – Овечкин забросит 1000-ю шайбу в НХЛ в матче с «Нэшвиллом» 6 февраля

Александр Овечкин близок к 1000 шайбам за карьеру в НХЛ.

На данный момент у нападающего «Вашингтона» 996 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. Ему осталось забросить 21 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (1016).

В «Фонбет» считают, что наилучший шанс у Овечкина забросить 1000-ю шайбу в НХЛ будет в матче с «Нэшвиллом» 6 февраля – 4.70.

Вероятность наступления этого события в матче с «Филадельфией» оценивается в 5.50, с «Айлендерс» – 7.00, с «Каролиной» – 12.00.