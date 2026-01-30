4.70 – Овечкин забросит 1000-ю шайбу в НХЛ в матче с «Нэшвиллом» 6 февраля
Александр Овечкин близок к 1000 шайбам за карьеру в НХЛ.
На данный момент у нападающего «Вашингтона» 996 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. Ему осталось забросить 21 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (1016).
В «Фонбет» считают, что наилучший шанс у Овечкина забросить 1000-ю шайбу в НХЛ будет в матче с «Нэшвиллом» 6 февраля – 4.70.
Вероятность наступления этого события в матче с «Филадельфией» оценивается в 5.50, с «Айлендерс» – 7.00, с «Каролиной» – 12.00.
Бред, ничего хорошего
Полезное решение, только так и можно бороться с нелегалами
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем